Идеальный вариант для сытного ужина: картофельная запеканка с грибами от одесского повара

Картофельная запеканка является отличным вариантом для сытного ужина. Она довольно проста в приготовлении, а ее великолепный вкус точно поразит ваших близких. Весь секрет в особом ингредиенте - соусе бешамель. Именно он придает сочности и особый аромат блюду.

Рецептом картофельной запеканки с грибной начинкой поделился одесский шеф-повар Андрей Величко в Facebook.