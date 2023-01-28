Идеальный вариант для сытного ужина: картофельная запеканка с грибами от одесского повара
Картофельная запеканка является отличным вариантом для сытного ужина. Она довольно проста в приготовлении, а ее великолепный вкус точно поразит ваших близких. Весь секрет в особом ингредиенте - соусе бешамель. Именно он придает сочности и особый аромат блюду.
Рецептом картофельной запеканки с грибной начинкой поделился одесский шеф-повар Андрей Величко в Facebook.
Картофельная запеканка с соусом бешамель
"Запеканка - блюдо очень зимнее и насыщенное вкусом. Приготовив ее по этому рецепту, вы получите универсальное блюдо, в котором в будущем сможете менять ингредиенты и получать постоянно новый вкус, сохраняя суть", - пишет кулинар.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля
- 400 г шампиньонов
- 400 г куриного фарша
- 100 г твердого творога (по желанию)
- 3 яйца
Для соуса бешамель
- 50 г сливочного масла
- 50 г пшеничной муки
- 600 мл молока
- соль, перец
- специи по желанию - лавровый лист, душистый перец, гвоздика, мускатный орех
Как приготовить:
- Картофель нужно нарезать тонкими пластинами толщиной 2-3 мм. Залить холодной водой в кастрюле, довести до кипения и проварить 2-3 минуты. После этого слить воду, промыть проточной холодной водой.
- Грибы нарежьте и поджарьте на растительном масле. Здесь главное - жарить на раскаленной сковороде, и лучше небольшими частями. Иначе грибы начнут вариться. По желанию во время обжарки добавьте немного соевого соуса, это усилит вкус.
- Для соуса бешамель в сотейнике соедините муку со сливочным маслом, растопите на медленном огне. Когда масса начнет жариться и становиться золотистого цвета, влейте молоко. Делайте это, постоянно помешивая сначала лопаткой, а затем венчиком. Не допустите, чтобы образовались комочки.
- Забросьте специи, посолите и продолжайте нагрев на среднем огне при постоянном помешивании. Нагрейте соус до закипания, дайте минуту покипеть и процедите. Консистенция должна получиться немного более жидкая чем домашняя сметана. Но при охлаждении будет становиться гуще.
- Форму для запекания смажьте маслом, застелите пергаментной бумагой, которую тоже смажьте маслом. Далее выложите половину картофеля. Распределите картофель на дно формы и посолите. Сверху - грибы, на них - куриный фарш. Также посолите и поперчите.
- Выложите оставшийся картофель и снова посолите. Разровняйте руками і сильно утрамбуйте. В нем не должен остаться воздух.
- Готовый соус бешамель смешайте с яйцами и залейте равномерно запеканку. Сверху можно посыпать натертым сыром. Тогда получите хрустящую сырную корочку.
- Запекайте 30-40 минут при 170 С. Корка должна стать золотисто-коричневой, а при прокалывании вилкой картофель не должен быть серым.
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