Быстрые дрожжевые пирожки, которые не черствеют: учимся готовить "милашино тесто"

Для тех, кто боится дрожжевого теста из-за его капризности, трудоемкости и большого количества времени на готовку, отличная новость. Появился рецепт быстрых дрожжевых пирожков, которые готовятся из так называемого "милашиного теста".
Секретами выпечки поделилась блогер Alina FooDee.
"Тесто получается бесподобным, из него можно приготовить пироги и пирожки в духовке с любой начинкой. Пирожки из этого теста получаются мягкие, пуховые, не черствеют на следующий день", - хвастается блогер.
Скриншот: Вот такими будут наши пирожки в духовке
Включите духовку прогреваться до 180 градусов. В глубокую миску влейте теплое молоко, добавьте яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешайте венчиком. Влейте масло и хорошо перемешайте.
Просейте 400 г муки, перемешайте ложкой или лопаткой.
Оставшиеся 100 г просейте на стол, переложите тесто. Постепенно добавляя муки, замесите мягкое тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стола (в течение 3-5 минут). Не "забивайте" тесто мукой, может уйти не вся мука.
Тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой, потом обмотайте миску в большое махровое полотенце. Выключите духовку, поставьте в нее тесто на решетку на 20-25 минут.
После расстойки достаньте тесто из духовки, выложите на стол, присыпанный мукой. Соберите его в шар, накройте пищевой пленкой и дайте отдохнуть 5 минут. Духовку снова включите разогреваться до 180 градусов.
Разделите тесто на 20-22 части, подкатайте в шарики. Накройте шарики пищевой пленкой, чтобы они не заветривались.
Каждый шарик раскатайте в лепешку, положите начинку и хорошо скрепите края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень, выстеленный пергаментом, накройте пирожки пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались, оставьте на расстойку на 5-15 минут. Смажьте пирожки желтком, смешанным с небольшим количеством молока.
Выпекайте пирожки 17-20 минут при 180 градусах. Готовые пирожки достаньте из духовки, сбрызните водой при помощи пульверизатора или просто смажьте кисточкой. Накройте полотенцем и оставьте минут на 10-15 минут.
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