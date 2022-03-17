Быстрые дрожжевые пирожки, которые не черствеют: учимся готовить "милашино тесто"

"Тесто получается бесподобным, из него можно приготовить пироги и пирожки в духовке с любой начинкой. Пирожки из этого теста получаются мягкие, пуховые, не черствеют на следующий день", - хвастается блогер.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие - 1 пакетик (10 г сухих или 25-30 г свежих)

Соль - 1 ч. л.

Сахар - 2 ст. л.

Яйцо куриное - 1 шт.

Молоко - 250 г

Масло растительное - 6 ст. л. (100 г)

Мука - 500 г

Скриншот: Вот такими будут наши пирожки в духовке

Пошаговое приготовление пирожков

Включите духовку прогреваться до 180 градусов. В глубокую миску влейте теплое молоко, добавьте яйцо, соль, сахар и дрожжи, размешайте венчиком. Влейте масло и хорошо перемешайте.

Просейте 400 г муки, перемешайте ложкой или лопаткой.

Оставшиеся 100 г просейте на стол, переложите тесто. Постепенно добавляя муки, замесите мягкое тесто, пока оно не начнет отставать от рук и стола (в течение 3-5 минут). Не "забивайте" тесто мукой, может уйти не вся мука.

Тесто положите в миску, накройте пищевой пленкой, потом обмотайте миску в большое махровое полотенце. Выключите духовку, поставьте в нее тесто на решетку на 20-25 минут.

После расстойки достаньте тесто из духовки, выложите на стол, присыпанный мукой. Соберите его в шар, накройте пищевой пленкой и дайте отдохнуть 5 минут. Духовку снова включите разогреваться до 180 градусов.

Разделите тесто на 20-22 части, подкатайте в шарики. Накройте шарики пищевой пленкой, чтобы они не заветривались.

Каждый шарик раскатайте в лепешку, положите начинку и хорошо скрепите края, формируя пирожок. Выложите пирожки на противень, выстеленный пергаментом, накройте пирожки пищевой пленкой или полотенцем, чтобы они не заветривались, оставьте на расстойку на 5-15 минут. Смажьте пирожки желтком, смешанным с небольшим количеством молока.

Выпекайте пирожки 17-20 минут при 180 градусах. Готовые пирожки достаньте из духовки, сбрызните водой при помощи пульверизатора или просто смажьте кисточкой. Накройте полотенцем и оставьте минут на 10-15 минут.