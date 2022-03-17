RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швидкі дріжджові пиріжки, які не черствіють: вчимося готувати "мілашино тісто"

Скріншот: як приготувати швидкі дріжджові пиріжки
Автор: Світлана Мащенко

Для тих, хто боїться дріжджового тіста через його примхливість, трудомісткість і велику кількість часу на підготовку, відмінна новина. З'явився рецепт швидких дріжджових пиріжків, які готуються з так званого "мілашиного тіста".

Секретами випічки поділилася блогерка Alina FooDee.

"Тісто виходить незрівнянним, з нього можна приготувати пироги і пиріжки в духовці з будь-якою начинкою. Пиріжки з цього тіста виходять м'які, пухові, не черствіють на наступний день", - хвалиться блогер.

Інгредієнти:

  • Дріжджі сухі - 1 пакетик (10 г сухих або 25-30 г свіжих)
  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 2 ст. л.
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Молоко - 250 г
  • Олія - 6 ст. л. (100 г)
  • Борошно - 500 г

Скріншот: ось такими будуть наші пиріжки в духовці

Покрокове приготування пиріжків

Увімкніть духовку прогріватися до 180 градусів. У глибоку миску влийте тепле молоко, додайте яйце, сіль, цукор і дріжджі, розмішайте віночком. Влийте олію і добре перемішайте.

Просійте 400 г борошна, перемішайте ложкою або лопаткою.

Решта 100 г просійте на стіл, перекладіть тісто. Поступово додаючи борошна, замісіть м'яке тісто, поки воно не почне відставати від рук і столу (протягом 3-5 хвилин). Не "забивайте" тісто борошном, може піти не вся мука.

Тісто покладіть в миску, накрийте харчовою плівкою, потім обмотайте миску у великий махровий рушник. Вимкніть духовку, поставте в неї тісто на решітку на 20-25 хвилин.

Після вистоювання дістаньте тісто з духовки, викладіть на стіл, присипаний борошном. Зберіть його в кулю, накрийте харчовою плівкою і дайте відпочити 5 хвилин. Духовку знову увімкніть розігріватися до 180 градусів.

Розділіть тісто на 20-22 частини, підкатайте в кульки. Накрийте кульки харчовою плівкою, щоб вони не завітрювалися.

Кожну кульку розкачайте в корж, покладіть начинку і добре скріпіть краї, формуючи пиріжок. Викладіть пиріжки на деко, вистелене пергаментом, накрийте пиріжки харчовою плівкою або рушником, щоб вони не завітрювались, залиште на 5-15 хвилин. Змастіть пиріжки жовтком, змішаним з невеликою кількістю молока.

Випікайте пиріжки 17-20 хвилин при 180 градусах. Готові пиріжки дістаньте з духовки, збризніть водою за допомогою пульверизатора або просто змастіть пензликом. Накрийте рушником і залиште хвилин на 10-15 хвилин.

Раніше блогер також розповіла, як приготувати найправильніші деруни, використовуючи всього два інгредієнта.

Також ми писали, які помилки робить багато хто при приготуванні курячого бульйону.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти