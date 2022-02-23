Оказывается, правильные деруны готовят только так. Всего два ингредиента
Правильные деруны должны состоять всего из двух базовых ингредиентов: картофеля и лука. Для вкуса картофельные блинчики солят, а при подаче добавляют сметану. И это самый оптимальный проверенный вариант дерунов, или же драников.
Секретом настоящих дерунов поделилась известный блогер Alina FooDee.
Есть один секрет
Алина говорит, чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например). Но лучше конечно кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.
Ингредиенты:
- Картофель - 500 г
- Лук - 1 шт. (около 175 г)
- Соль - по вкусу
- Сметана - 1 ст. л.
- Растительное масло - для обжарки
Пошаговое приготовление блюда
Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные.
Дайте лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а осевший на дне миски крахмал добавьте опять в картофель с луком.
Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.
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