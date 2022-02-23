Оказывается, правильные деруны готовят только так. Всего два ингредиента

Правильные деруны должны состоять всего из двух базовых ингредиентов: картофеля и лука. Для вкуса картофельные блинчики солят, а при подаче добавляют сметану. И это самый оптимальный проверенный вариант дерунов, или же драников.

Есть один секрет

Алина говорит, чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например). Но лучше конечно кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.

Ингредиенты:

Картофель - 500 г

Лук - 1 шт. (около 175 г)

Соль - по вкусу

Сметана - 1 ст. л.

Растительное масло - для обжарки

Пошаговое приготовление блюда

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные.

Дайте лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а осевший на дне миски крахмал добавьте опять в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.