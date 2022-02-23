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Оказывается, правильные деруны готовят только так. Всего два ингредиента

Новина українською →
Среда 23 февраля 2022 12:27
Оказывается, правильные деруны готовят только так. Всего два ингредиента Скриншот: Как приготовить правильные деруны
Автор: Светлана Мащенко

Правильные деруны должны состоять всего из двух базовых ингредиентов: картофеля и лука. Для вкуса картофельные блинчики солят, а при подаче добавляют сметану. И это самый оптимальный проверенный вариант дерунов, или же драников.

Секретом настоящих дерунов поделилась известный блогер Alina FooDee.

Есть один секрет

Алина говорит, чтобы драники не темнели при остывании, в них можно добавить кисломолочный продукт (сметану, например). Но лучше конечно кушать драники с пылу с жару, тогда они просто не успеют потемнеть.

Ингредиенты:

  • Картофель - 500 г
  • Лук - 1 шт. (около 175 г)
  • Соль - по вкусу
  • Сметана - 1 ст. л.
  • Растительное масло - для обжарки

Пошаговое приготовление блюда

Картофель натрите на мелкой терке вместе с луком. Лук не дает сырому картофелю темнеть. Посолите. По желанию можно добавить сметану, чтобы остывшие драники не темнели, но лучше просто скушать их горячими, в таком виде драники самые вкусные.

Дайте лишней жидкости стечь через сито, оставив в таком положении минут на 5-10. Жидкость слейте, а осевший на дне миски крахмал добавьте опять в картофель с луком.

Жарьте на растительном масле на умеренном огне по 5 минут с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые драники выложите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте со сметаной или другими соусами по желанию.

Раньше блогер также рассказала, как правильно приготовить цыпленка табака на сковороде.

Кроме того мы писали, как нельзя варить пельмени.

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