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Хороший куриный бульон этого "не любит": ошибки, которые делают многие

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Понедельник 21 февраля 2022 16:20
Хороший куриный бульон этого "не любит": ошибки, которые делают многие Фото: Куриный бульон будет вкусным без этих ошибок (flickr)
Автор: Светлана Мащенко

Сварить куриный бульон, казалось, что может быть проще. Но и в этом деле многие из нас допускают массу ошибок, которые способны испортить такое простое незамысловатое блюдо.

Какие самые частые оплошности допускаются, и как этого избежать, пишут Belnovosti.

Правильный кусок мяса

Чтобы бульон вышел действительно наваристым, важно выбрать правильный кусок мяса.

Так, из куриной грудки не удастся получить наваристый бульон. Выберите кусок пожилистее и пожирнее, но лишний жир все же лучше убрать, иначе бульон не будет прозрачным.

Сливайте воду, снимайте пену, мойте кастрюлю

Чтобы бульон приготовился прозрачным, нужно снимать свернувшийся белок, то есть пену.

После закипания необходимо слить воду из кастрюли, помыть от "хлопьев" саму кастрюлю и еще раз помыть мясо. Уже во второй воде суп варят до готовности.

Только холодная вода

Главная хитрость для приготовления наваристого и вкусного бульона - заливать мясо холодной водой.

Дело в том, что мясо отдаст больше мясного сока бульону, он станет более насыщенным.

Томите на маленьком огне

"Правильный" бульон должен томиться, а не кипеть, поэтому варить его нужно на среднем огне. Крышка обязательно должна быть приоткрыта.

Нужно знать, когда солить

Дело в том, что соль "вытягивает" сок из мяса и способствует сворачиванию белка, и поэтому мясо может получиться жестким.

Солите бульон в середине или конце приготовления.

Для янтарного бульона можно добавить лук и морковь, тогда он будет не только вкусным и прозрачным, но и приятного золотистого цвета.

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