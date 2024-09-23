Суп, каша та пудинг: три рецепти страв з рисом

Рис, як і гречка - поширений гарнір на українському столі. Хоча для урізноманітнення достатньо додати до рису овочі, він є чудовим інгредієнтом для супів, а також пудингів та каш завдяки своїй текстурі та смаку.
РБК-Україна (проєкт Styler) зробили підбірку цікавих та корисних страв з рисом.
Суп з рисом (скриншот / YouTube)
Для того, щоб приготувати рисовий суп з яловичиною, потрібні ці продукти:
Як готувати суп з рисом та яловичиною
Помийте моркву, капусту та зелень, очистьте цибулю. Моркву наріжте соломкою, цибулю - кубиками. Капусту нашаткуйте, а зелень подрібніть. Половину помідорів потрібно перемолоти в пюре, а іншу - нарізати кубиками.
Рис краще попередньо відварити згідно з інструкціями на упаковці. У великій пательні розігрійте олію на середньому вогні, всипте цибулю. Готуйте, періодично помішуючи, поки вона не почне розм'якшуватися, приблизно 5 хвилин.
Додайте яловичину і готуйте, часто помішуючи, до легкого зарум'янювання і повної готовності, приблизно протягом 10 хвилин. Перекладіть яловичину та цибулю в 5-6-літрову каструлю, залийте бульйоном.
Додайте подрібнені помідори, нарізані кубиками, капусту, моркву, паприку, кмин, сіль до смаку і гілочки чебрецю. Перемішайте продукти, накрийте кришкою і готуйте протягом 4-6 годин, на середньому або слабкому вогні.
Потім викиньте гілочки чебрецю, додайте гострий соус. Розлийте суп по тарілках, зверху рівномірно викладіть рис та прикрасьте зеленню петрушки.
Рисова каша (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати рисову кашу з молоком, знадобляться такі інгредієнти:
Як готувати рисову кашу на молоці
Закип'ятіть воду у дволітровій каструлі. Всипте рис в окріп та проваріть протягом 8-10 хвилин. Варити рис потрібно на слабкому вогні, періодично помішуючи.
Відцідіть рис за допомогою сита. Щоб не було грудочок, рис рекомендують промити теплою кип'яченою водою.
В тій же каструлі треба підігріти молоко, а потім всипати готовий рис. Рисову кашу потрібно варити на слабкому вогні ще протягом 15-20 хвилин, часто помішуючи.
Коли каша буде готова, додайте сіль та цукор, перемішайте страву та залиште на 5-10 хвилин, накривши посуд кришкою.
Рисовий пудинг з джемом (скриншот / Good Food)
Для того, щоб приготувати рисовий пудинг, треба такі продукти:
Як готувати рисовий пудинг
Розігрійте духовку до 150 градусів. Промийте рис, відцідіть рідину. Змастіть форму для випікання об'ємом 850 мл маслом.
Висипте в форму рис, цукор, залийте молоком та перемішайте. Посипте мускатним горіхом і лимонною цедрою. Запікайте рисовий пудинг протягом 2 годин - до тих пір, поки десерт не буде злегка хитатися при струшуванні. Тоді розкладіть пудинг по тарілках і полийте джемом.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Good Food, Eating Well, кулінарний ресурс Shuba.