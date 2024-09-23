Суп, каша та пудинг: три рецепти страв з рисом

Суп з рисом та яловичиною

Суп з рисом (скриншот / YouTube)

Для того, щоб приготувати рисовий суп з яловичиною, потрібні ці продукти:

оливкова олія - 2 ст. л.;

бульйон (або окріп) - 1 л;

яловичий фарш - 675 г;

рис - 250 г;

цибуля (середнього розміру) - 1 шт.;

консервовані помідори - 800 г;

морква - 6 шт.;

капуста - 1 кг;

паприка - 1 ст. л.;

кмин - 0,5 ч. л.;

чебрець - 4 гілочки;

гострий соус - 2 ст. л.;

сіль - до смаку;

петрушка - жменька.

Як готувати суп з рисом та яловичиною

Помийте моркву, капусту та зелень, очистьте цибулю. Моркву наріжте соломкою, цибулю - кубиками. Капусту нашаткуйте, а зелень подрібніть. Половину помідорів потрібно перемолоти в пюре, а іншу - нарізати кубиками.

Рис краще попередньо відварити згідно з інструкціями на упаковці. У великій пательні розігрійте олію на середньому вогні, всипте цибулю. Готуйте, періодично помішуючи, поки вона не почне розм'якшуватися, приблизно 5 хвилин.

Додайте яловичину і готуйте, часто помішуючи, до легкого зарум'янювання і повної готовності, приблизно протягом 10 хвилин. Перекладіть яловичину та цибулю в 5-6-літрову каструлю, залийте бульйоном.

Додайте подрібнені помідори, нарізані кубиками, капусту, моркву, паприку, кмин, сіль до смаку і гілочки чебрецю. Перемішайте продукти, накрийте кришкою і готуйте протягом 4-6 годин, на середньому або слабкому вогні.

Потім викиньте гілочки чебрецю, додайте гострий соус. Розлийте суп по тарілках, зверху рівномірно викладіть рис та прикрасьте зеленню петрушки.

Рисова каша на молоці

Рисова каша (ілюстративне фото: Freepik)

Щоб приготувати рисову кашу з молоком, знадобляться такі інгредієнти:

молоко - 1 л;

вода - 2 склянки;

рис - 250 г;

масло - 40 г;

сіль - дрібка;

цукор - 1 ст. л.

Як готувати рисову кашу на молоці

Закип'ятіть воду у дволітровій каструлі. Всипте рис в окріп та проваріть протягом 8-10 хвилин. Варити рис потрібно на слабкому вогні, періодично помішуючи.

Відцідіть рис за допомогою сита. Щоб не було грудочок, рис рекомендують промити теплою кип'яченою водою.

В тій же каструлі треба підігріти молоко, а потім всипати готовий рис. Рисову кашу потрібно варити на слабкому вогні ще протягом 15-20 хвилин, часто помішуючи.

Коли каша буде готова, додайте сіль та цукор, перемішайте страву та залиште на 5-10 хвилин, накривши посуд кришкою.

Рисовий пудинг з джемом

Рисовий пудинг з джемом (скриншот / Good Food)

Для того, щоб приготувати рисовий пудинг, треба такі продукти:

рис - 100 г;

молоко - 700 мл;

цукор - 50 г;

мускатний горіх - щіпка;

лимонна цедра - 1 ч. л.;

варення або джем - до смаку

Як готувати рисовий пудинг

Розігрійте духовку до 150 градусів. Промийте рис, відцідіть рідину. Змастіть форму для випікання об'ємом 850 мл маслом.

Висипте в форму рис, цукор, залийте молоком та перемішайте. Посипте мускатним горіхом і лимонною цедрою. Запікайте рисовий пудинг протягом 2 годин - до тих пір, поки десерт не буде злегка хитатися при струшуванні. Тоді розкладіть пудинг по тарілках і полийте джемом.