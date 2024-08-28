Готуємо дари осені: 5 рецептів перших, других і солодких страв з гарбузом

На полицях магазинів з'являється все більше гарбузів, адже нині настає пора збирання врожаю. Завдяки своєму незвичному солодкому смаку гарбуз надає цікавих присмаків стравам і чудово поєднується з випічкою.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрали цікаві і смачні рецепти страв з гарбуза.

Українські гарбузяники

Гарбузяники - млинці з гарбуза (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Для приготування оладок з гарбуза, потрібні наступні продути:

гарбуз - 1 кг;

борошно - 8 ст. л.;

яйця - 4 шт.;

сіль - щіпка;

перець - щіпка;

олія - до смаження;

орегано - до смаку.

Як готувати гарбузяники

Хоча гарбузяники за смаком досить солодкі, урізноманітнити їх можна завдяки додаванню орегано.

Щоб приготувати таку закуску, гарбуз необхідно помити, почистити від шкірки та натерти на великій терці. Для зручності гарбуз можна нарізати на шматки.

Додайте до гарбуза яйця, сіль, перець та орегано, а також, за бажанням, прянощі або спеції. Перемішайте інгредієнти і поступово додавайте борошно, не перестаючи замішувати гарбузову суміш.

Розігрійте на пательні олію та викладіть гарбузову масу. На один гарбузяник потрібно 1-2 ст. л. маси. Смажте оладки з гарбузів до легкого підрум'янення з кожного боку.

Гарбузова каша

Гарбузова каша (скриншот / Закарпатська Господиня)

Для приготування каші з гарбуза потрібні наступні інгредієнти:

гарбуз - 500 г;

вода - 100 мл;

молоко - 1 л;

масло - 60 г;

рис - 250 г;

цукор - 1-2 ст. ложки;

сіль - до смаку.

Як готувати кашу з гарбуза

Ретельно промийте рис, гарбуз почистьте і наріжте на шматочки. В каструлю з товстими стінками налийте воду та молоко, додайте сіль і доведіть молоко до кипіння.

Після чого вкиньте гарбуз, ще раз доведіть до кипіння. За хвилину після цього всипте рис і зачекайте, доки каша закипить.

Зменшивши вогонь, варіть кашу до готовності і загустіння, періодично помішуючи. Посеред процесу готування всипте цукор, а готову кашу прикрасьте маслом.

Солодкий гарбузовий крем-суп

Гарбузовий крем-суп (скриншот / Закарпатська Господиня)

Щоб приготувати такий незвичний солодкий суп, треба такі продукти:

гарбуз - 500 г;

цибуля - 75 г;

морква - 150 г;

картопля - 250 г;

перець болгарський - 150 г;

вода - 1-1,5 л;

вершки - 200 мл;

масло - 50 г;

сіль - до смаку.

Як готувати крем-суп з гарбуза

Почистьте гарбуз і поріжте на невеликі шматочки. Помийте перець, моркву та картоплю, почистьте картоплини та моркву, наріжте все на невеликі шматочки.

Цибулю потрібно почистити і нарізати на маленькі кубики. У велику каструлю з товстими стінками покладіть цибулю з маслом і обсмажте протягом декількох хвилин, помішуючи.

Після цього додайте гарбуз, перець та моркву, залийте все водою так, щоб рідина покривала овочі. Додайте сіль та перець до смаку і варити до повної готовності інгредієнтів.

Після цього перебийте страву до однорідної консистенції занурювальним блендером або пропустіть через м'ясорубку. Додайте в гарбузовий крем-суп теплі вершки, а перед подачею за бажанням присипте гарбузовим насінням.

Ризото з гарбузом

Ризото з гарбузом (скриншот з відео)

Щоб приготувати італійську страву з рису та гарбуза, треба ці продукти:

овочевий бульйон -1 л;

гарбуз - 400-500 г;

рис - 200 г;

оливкова олія - 1 ст. л.;

часник - 2 зубчики;

цибуля (зелена) - 8 шт.;

масло - 25 г;

мелений кмин - 2 ч. л.;

коріандр - жменька.

Як готувати ризото з гарбузом

Розігрійте духовку до 180 градусів. Наріжте помитий гарбуз на кубики розміром 1,5 см. Викладіть гарбуз на деко, збризніть олією і запікайте протягом 30 хвилин.

Поки гарбуз смажиться, приготуйте рис та інші інгредієнти ризото. Часник почистьте, а потім злегка розчавіть качалкою. Зелену цибулю помийте і подрібніть.

Нагрійте олію в пательні на середньому вогні додайте зелену цибулю та часник. Коли цибуля стане м'якою, але не набуде коричневого кольору, додайте рис і кмин.

Добре перемішайте і смажте ще протягом 1 хвилини. Тепер додайте пів склянки бульйону і час від часу помішуйте, поки він повністю не випарується.

Продовжуйте додавати бульйон і перемішувати рис, поки не використаєте весь бульйон - це займе близько 20 хвилин. Перевірте, чи зварився рис. Якщо ні, додайте ще трохи окропу і продовжуйте готувати.

Коли рис стане достатньо м'яким, щоб його можна було їсти, додайте тертий сир, подрібнений коріандр та обсмажений гарбуз.

Гарбузові мафіни з корицею

Гарбузові мафіни з корицею (скриншот / bosylko_cooking)

Для того, щоб приготувати цю незвичну солодку випічку з гарбуза, необхідні ці продукти:

гарбуз - 300 г;

борошно біле - 160 г;

борошно цільнозернове пшеничне - 130 г;

яйця - 2 шт.;

олія - 100 г;

розпушувач - 2 ч. л.;

цукор - 100 г;

сіль - 0,25 ч. л.;

спеції - 1 ч. л.

Як готувати гарбузові мафіни з корицею

Гарбуз необхідно почистити, видалити з нього насінини, та запекти в мікрохвильовці протягом приблизно 5 хвилин.

Глибокій мисці змішайте борошно, 60 г цукру, сіль та розпушувач. В іншій мисці змішайте решта цукру та спеції.

Запечений гарбуз необхідно перебити блендером, а потім додати до нього яйця та олію. Ретельно перемішайте інгредієнти, а потім поступово додавайте борошно.

Гарбузове тісто розкладіть по формочках для випікання та присипте сумішшю спецій та цукру. Випікайте гарбузові мафіни протягом 25 хвилин в духовці, розігрітій до 220 градусів.