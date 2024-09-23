Суп, каша и пудинг: три рецепта блюд с рисом

Суп с рисом и говядиной

Суп с рисом (скриншот / YouTube)

Для того чтобы приготовить рисовый суп с говядиной, нужны эти продукты:

оливковое масло - 2 ст. л.;

бульон (или кипяток) - 1 л;

говяжий фарш - 675 г;

рис - 250 г;

лук (среднего размера) - 1 шт.;

консервированные помидоры - 800 г;

морковь - 6 шт.;

капуста - 1 кг;

паприка - 1 ст. л.;

тмин - 0,5 ч. л.;

чабрец - 4 веточки;

острый соус - 2 ст. л.;

соль - по вкусу;

петрушка - горстка.

Как готовить суп с рисом и говядиной

Вымойте морковь, капусту и зелень, очистьте лук. Морковь нарежьте соломкой, лук - кубиками. Капусту нашинкуйте, а зелень измельчите. Половину помидоров нужно перемолоть в пюре, а другую - нарезать кубиками.

Рис лучше предварительно отварить согласно инструкциям на упаковке. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне, всыпьте лук. Готовьте, периодически помешивая, пока он не станет размягчаться, примерно 5 минут.

Добавьте говядину и готовьте, часто помешивая, до легкого зарумянивания и полной готовности, примерно в течение 10 минут. Переложите говядину и лук в 5-6-литровую кастрюлю, залейте бульоном.

Добавьте измельченные помидоры, нарезанные кубиками, капусту, морковь, паприку, тмин, соль по вкусу и веточки тимьяна. Перемешайте продукты, накройте крышкой и готовьте в течение 4-6 часов на среднем или слабом огне.

Затем выбросьте веточки тимьяна, добавьте острый соус. Разлейте суп по тарелкам, сверху умеренно выложите рис и украсьте зеленью петрушки.

Рисовая каша на молоке

Рисовая каша (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы приготовить рисовую кашу с молоком, понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 1 л;

вода - 2 стакана;

рис - 250 г;

сливочное масло - 40 г;

соль - щепотка;

сахар - 1 ст. л.

Как готовить рисовую кашу на молоке

Вскипятите воду в двухлитровой кастрюле. Всыпьте рис в кипяток и проварите в течение 8-10 минут. Варить рис нужно на слабом огне, периодически помешивая.

Отцедите рис с помощью сита. Чтобы не было комочков, рис рекомендуют промыть теплой кипяченой водой.

В той же кастрюле нужно подогреть молоко, а затем всыпать готовый рис. Рисовую кашу нужно варить на слабом огне еще в течение 15-20 минут, часто помешивая.

Когда каша готова, добавьте соль и сахар, перемешайте блюдо и оставьте на 5-10 минут, накрыв посуду крышкой.

Рисовый пудинг с джемом

Рисовый пудинг с джемом (скриншот/Good Food)

Для того чтобы приготовить рисовый пудинг, нужно следующие продукты:

рис - 100 г;

молоко - 700 мл;

сахар - 50 г;

мускатный орех - щепотка;

лимонная цедра - 1 ч. л.;

варенье или джем - по вкусу

Как готовить рисовый пудинг

Разогрейте духовку до 150 градусов. Промойте рис, отцедите жидкость. Смажьте форму для выпечки объемом 850 мл маслом.

Высыпьте в форму рис, сахар, залейте молоком и перемешайте. Посыпьте мускатным орехом и лимонной цедрой. Запекайте рисовый пудинг в течение 2 часов - до тех пор, пока десерт не будет слегка шататься при встряхивании. Тогда разложите пудинг по тарелкам и полейте джемом.