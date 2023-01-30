Суп за 15 хвилин: Ектор Хіменес-Браво поділився швидким рецептом харчо (відео)

Сучасний ритм життя залишає нам мало часу на приготування їжі. Але іноді так хочеться побалувати себе та близьким чимось смачненьким і при цьому не провести пів вечора на кухні.
Швидким рецептом супу харчо, який готується за 15 хвилин, поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.
"Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин. Особисто я люблю більш густіший варіант, ніж оригінальний суп харчо. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води", - додає шеф-кухар.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
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