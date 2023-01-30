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Суп за 15 хвилин: Ектор Хіменес-Браво поділився швидким рецептом харчо (відео)

Як за 15 хвилин приготувати суп (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Сучасний ритм життя залишає нам мало часу на приготування їжі. Але іноді так хочеться побалувати себе та близьким чимось смачненьким і при цьому не провести пів вечора на кухні.

Швидким рецептом супу харчо, який готується за 15 хвилин, поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.

Швидкий суп харчо із курятини

"Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин. Особисто я люблю більш густіший варіант, ніж оригінальний суп харчо. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води", - додає шеф-кухар.

Інгредієнти:

  • Куряче стегно - 200 грамів;
  • Зіра - 3 грами;
  • Паприка - 3 грами;
  • Сіль - на смак;
  • Перець - на смак;
  • Імбир мелений;
  • Часник - 3 шт.
  • Оливкова олія - 5 мл;
  • Цибуля - 20 грамів;
  • Часник - 5 шт.
  • Томати - 150 грамів;
  • Чилі - 10 грамів;
  • Вода - 500 мл;
  • Рис;
  • Томатна паста - 20 грамів;
  • Ткемалі - 100 грамів;
  • Волоські горіхи 20 грамів.

Спосіб приготування:

  1. Наріжте куряче стегно, приправте зірою, перцем, сіллю, паприкою, часником та імбиром. Перемішайте.
  2. Обсмажте м'ясо в сотейнику на оливковій олії. Додайте дрібно нарізані цибулю, часник, томати, перець чилі. Додайте воду та рис. Посоліть, поперчіть, вкиньте томатну пасту, ткемалі, нарізаний волоський горіх.
  3. Доведіть до готовності. У тарілці суп прикрасіть волоським горіхом та кінзою. Смачного!

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кухняЭктор Хименес-Браво