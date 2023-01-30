Суп за 15 минут: Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом харчо (видео)

Современный ритм жизни оставляет нам мало времени для приготовления пищи. Но иногда так хочется побаловать себя и близким чем-нибудь вкусненьким и при этом не провести пол вечера на кухне.
Быстрым рецептом супа харчо, который готовится за 15 минут, поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.
"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут. Лично я люблю более густой вариант, чем оригинальный суп харчо. Сделайте блюдо более жидкое по желанию, добавив больше воды", - добавляет шеф- повар.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
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