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Суп за 15 минут: Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом харчо (видео)

Как за 15 минут приготовить суп (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Современный ритм жизни оставляет нам мало времени для приготовления пищи. Но иногда так хочется побаловать себя и близким чем-нибудь вкусненьким и при этом не провести пол вечера на кухне.

Быстрым рецептом супа харчо, который готовится за 15 минут, поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.

Быстрый суп харчо из курятины

"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут. Лично я люблю более густой вариант, чем оригинальный суп харчо. Сделайте блюдо более жидкое по желанию, добавив больше воды", - добавляет шеф- повар.

Ингредиенты:

  • Куриное бедро - 200 граммов;
  • Зира - 3 грамма;
  • Паприка - 3 грамма;
  • Соль - по вкусу;
  • Перец - по вкусу;
  • Имбирь молотый;
  • Чеснок - 3 шт.
  • Оливковое масло - 5 мл;
  • Лук - 20 граммов;
  • Чеснок - 5 шт.
  • Томаты - 150 граммов;
  • Чили - 10 граммов;
  • Вода - 500 мл;
  • Рис;
  • Томатная паста - 20 граммов;
  • Ткемали - 100 граммов;
  • Грецкие орехи - 20 граммов.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте куриное бедро, приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, чесноком и имбирем. Перемешайте.
  2. Обжарьте мясо в сотейнике на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, перец чили. Добавьте воду и рис. Посолите, поперчите, вкиньте томатную пасту, ткемали, нарезанный грецкий орех.
  3. Доведите до готовности. Суп в тарелке украсьте грецким орехом и кинзой. Приятного аппетита!

Недавно мы делились рецептом картофельной запеканки от одесского шеф-повара.

Раньше мы делились рецептом популярного пляцка от галицкой хозяйки.

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кухняЭктор Хименес-Браво