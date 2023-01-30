Суп за 15 хвилин: Ектор Хіменес-Браво поділився швидким рецептом харчо (відео)

Сучасний ритм життя залишає нам мало часу на приготування їжі. Але іноді так хочеться побалувати себе та близьким чимось смачненьким і при цьому не провести пів вечора на кухні.

Швидким рецептом супу харчо, який готується за 15 хвилин, поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.