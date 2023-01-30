Суп за 15 хвилин: Ектор Хіменес-Браво поділився швидким рецептом харчо (відео)
Сучасний ритм життя залишає нам мало часу на приготування їжі. Але іноді так хочеться побалувати себе та близьким чимось смачненьким і при цьому не провести пів вечора на кухні.
Швидким рецептом супу харчо, який готується за 15 хвилин, поділився Ектор Хіменес-Браво у себе на сторінці в Instagram.
Швидкий суп харчо із курятини
"Часу завжди так обмаль, згодні? Саме тому пропоную спробувати рецепт знаменитого супу харчо, приготування якого займає всього 15 хвилин. Особисто я люблю більш густіший варіант, ніж оригінальний суп харчо. Зробіть страву рідшою за бажанням, додавши більше води", - додає шеф-кухар.
Інгредієнти:
- Куряче стегно - 200 грамів;
- Зіра - 3 грами;
- Паприка - 3 грами;
- Сіль - на смак;
- Перець - на смак;
- Імбир мелений;
- Часник - 3 шт.
- Оливкова олія - 5 мл;
- Цибуля - 20 грамів;
- Часник - 5 шт.
- Томати - 150 грамів;
- Чилі - 10 грамів;
- Вода - 500 мл;
- Рис;
- Томатна паста - 20 грамів;
- Ткемалі - 100 грамів;
- Волоські горіхи 20 грамів.
Спосіб приготування:
- Наріжте куряче стегно, приправте зірою, перцем, сіллю, паприкою, часником та імбиром. Перемішайте.
- Обсмажте м'ясо в сотейнику на оливковій олії. Додайте дрібно нарізані цибулю, часник, томати, перець чилі. Додайте воду та рис. Посоліть, поперчіть, вкиньте томатну пасту, ткемалі, нарізаний волоський горіх.
- Доведіть до готовності. У тарілці суп прикрасіть волоським горіхом та кінзою. Смачного!
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