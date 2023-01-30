Суп за 15 минут: Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом харчо (видео)
Современный ритм жизни оставляет нам мало времени для приготовления пищи. Но иногда так хочется побаловать себя и близким чем-нибудь вкусненьким и при этом не провести пол вечера на кухне.
Быстрым рецептом супа харчо, который готовится за 15 минут, поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.
Быстрый суп харчо из курятины
"Времени всегда так мало, согласны? Именно поэтому предлагаю попробовать рецепт знаменитого супа харчо, приготовление которого занимает всего 15 минут. Лично я люблю более густой вариант, чем оригинальный суп харчо. Сделайте блюдо более жидкое по желанию, добавив больше воды", - добавляет шеф- повар.
Ингредиенты:
- Куриное бедро - 200 граммов;
- Зира - 3 грамма;
- Паприка - 3 грамма;
- Соль - по вкусу;
- Перец - по вкусу;
- Имбирь молотый;
- Чеснок - 3 шт.
- Оливковое масло - 5 мл;
- Лук - 20 граммов;
- Чеснок - 5 шт.
- Томаты - 150 граммов;
- Чили - 10 граммов;
- Вода - 500 мл;
- Рис;
- Томатная паста - 20 граммов;
- Ткемали - 100 граммов;
- Грецкие орехи - 20 граммов.
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное бедро, приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, чесноком и имбирем. Перемешайте.
- Обжарьте мясо в сотейнике на оливковом масле. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, перец чили. Добавьте воду и рис. Посолите, поперчите, вкиньте томатную пасту, ткемали, нарезанный грецкий орех.
- Доведите до готовности. Суп в тарелке украсьте грецким орехом и кинзой. Приятного аппетита!
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