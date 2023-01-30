Суп за 15 минут: Эктор Хименес-Браво поделился быстрым рецептом харчо (видео)

Современный ритм жизни оставляет нам мало времени для приготовления пищи. Но иногда так хочется побаловать себя и близким чем-нибудь вкусненьким и при этом не провести пол вечера на кухне.

Быстрым рецептом супа харчо, который готовится за 15 минут, поделился Эктор Хименес-Браво у себя на странице в Instagram.