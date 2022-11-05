Суму в платіжках можна знизити, якщо ви не живете у квартирі: як це зробити

Які платежі можна знизити?

Відразу попереджаємо, що скасувати всі платежі неможливо, але є такі, суму яких можна знизити. Здебільшого це ті послуги, використання яких можна перевірити за допомогою лічильника.

Якщо у вашій квартирі є прилади обліку, то стягнення мають бути розраховані на підставі показань. У цьому випадку треба просто регулярно передавати показники.

Якщо лічильники відсутні, то законодавство дозволяє знизити вартість комунальних послуг. Це відбувається за умови того, що у квартирі ніхто не проживає понад 30 календарних днів. Однак у перелік цих послуг не входить опалення та квартплата.

Зверніть увагу, що факт відсутності має бути документально підтверджено. Ви можете зробити це документами про проживання або працевлаштування за кордоном.

А щоб вам припинили нараховувати оплату за інші послуги: газ, вода, світло, вивіз сміття, слід звернутися із заявами до постачальників комунальних послуг за вашою територіальністю.

До житлово-комунальних організацій потрібно звертатися або особисто, або письмово за допомогою пошти, або через законного представника заявника.

Як можна перерахувати оплату за комуналку (фото: Freepik)

Чи можна зробити перерахунок?

Так, компанія, яка обслуговує ваш будинок повинна розглянути ваші претензії або скарги та провести відповідні перерахунки за надані послуги. Фактично за ненадання на послуг, зниження їхньої якості або завищення сум у платіжках перерахунок роблять шляхом зменшення розміру плати.

Протягом місяця виконавець, тобто ЖКГ, зобов'язаний провести такий перерахунок незалежно від наявності заборгованості.

Це варто знати

Запам'ятайте ці речі та не ведіться на шахрайські дії: