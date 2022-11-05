Суму в платіжках можна знизити, якщо ви не живете у квартирі: як це зробити

Війна змусила багатьох змінити звичне місце проживання на тимчасове десь далеко. Однак платити за комунальні послуги у своєму домі все одно потрібно.
Зараз існує можливість зниження вартості ЖКГ, якщо ви не проживаєте у квартирі.
Про це пишуть у виданні finance.ua.
Відразу попереджаємо, що скасувати всі платежі неможливо, але є такі, суму яких можна знизити. Здебільшого це ті послуги, використання яких можна перевірити за допомогою лічильника.
Якщо у вашій квартирі є прилади обліку, то стягнення мають бути розраховані на підставі показань. У цьому випадку треба просто регулярно передавати показники.
Якщо лічильники відсутні, то законодавство дозволяє знизити вартість комунальних послуг. Це відбувається за умови того, що у квартирі ніхто не проживає понад 30 календарних днів. Однак у перелік цих послуг не входить опалення та квартплата.
Зверніть увагу, що факт відсутності має бути документально підтверджено. Ви можете зробити це документами про проживання або працевлаштування за кордоном.
А щоб вам припинили нараховувати оплату за інші послуги: газ, вода, світло, вивіз сміття, слід звернутися із заявами до постачальників комунальних послуг за вашою територіальністю.
До житлово-комунальних організацій потрібно звертатися або особисто, або письмово за допомогою пошти, або через законного представника заявника.
Як можна перерахувати оплату за комуналку (фото: Freepik)
Так, компанія, яка обслуговує ваш будинок повинна розглянути ваші претензії або скарги та провести відповідні перерахунки за надані послуги. Фактично за ненадання на послуг, зниження їхньої якості або завищення сум у платіжках перерахунок роблять шляхом зменшення розміру плати.
Протягом місяця виконавець, тобто ЖКГ, зобов'язаний провести такий перерахунок незалежно від наявності заборгованості.
Запам'ятайте ці речі та не ведіться на шахрайські дії:
Раніше ми розповідали, які прилади краще вимикати з розеток, щоб суттєво зекономити сімейні кошти.
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