Сумму в платежках можно снизить, если вы не живете в квартире: как это сделать

Какие платежи можно снизить?

Сразу предупреждаем, что отменить все платежи невозможно, но есть такие сумму которых можно снизить. В основном это услуги, использование которых можно проверить с помощью счетчика.

Если в вашей квартире есть приборы учета, то взыскания должны быть рассчитаны на основании показаний. В этом случае нужно просто регулярно передавать показатели.

Если счетчики отсутствуют, законодательство позволяет снизить стоимость коммунальных услуг. Это происходит при условии, что в квартире никто не проживает более 30 календарных дней. Однако в список этих услуг не входит отопление и квартплата.

Обратите внимание, что факт отсутствия должен быть подтвержден документально. Вы можете сделать это документами о проживании или трудоустройстве за границей.

А чтобы вам перестали начислять оплату за другие услуги: газ, вода, свет, вывоз мусора, следует обратиться с заявлениями к поставщикам коммунальных услуг за вашей территориальностью.

В жилищно-коммунальные организации нужно обращаться либо лично, либо в письменном виде с помощью почты, либо через законного представителя заявителя.

Как перечислить оплату за коммуналку (фото: Freepik)

Можно ли произвести перерасчет?

Да, компания, обслуживающая ваш дом, должна рассмотреть ваши претензии или жалобы и провести соответствующие перерасчеты за предоставленные услуги. Фактически за неоказание услуг, снижение их качества или завышение сумм в платежках перерасчет производят путем уменьшения размера платы.

В течение месяца исполнитель, то есть ЖКХ, обязан произвести такой перерасчет независимо от наличия задолженности.

Это следует знать

Запомните эти вещи и не ведитесь на мошеннические действия: