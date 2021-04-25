Сумская поделилась замечательным рецептом паски без дрожжей: очень вкусная и пышная

Рецепт вкусной пасхи по рецепту Сумской

Взбиваем 5 яиц с сахаром (200 г) до пены 3-4 мин. миксером. Добавляем теплое молоко (180 г), мягкое сливочное масло (230 г). Продолжаем взбивать на низких оборотах (масло немного сбежится, но не обращаем внимания, так должно быть).

Дальше муку (440 г) смешиваем с маленькой пачкой разрыхлителя (12 г) и добавляем к взбитым яйцам частями, медленно взбивая миксером.

К тесту добавляем потертую цедру одного лимона, цукаты и аккуратно перемешиваем.

Перекладываем тесто в бумажные или обычные формы чуть больше, чем до половины (металлические надо смазать маслом) и выпекаем 40-45 мин. при температуре 180 градусов.

Украшаем глазурью и сухофруктами на вкус.

Фото: Ольга Сумская поделилась вкусным рецептом паски без дрожжей (facebook.com/osumska)

"Просто замечательный рецепт, я в восторге! Тесто очень легкое в приготовлении. Тем более, что я всегда немного боялась дрожжевого теста - у нас в семье с ним больше хлопочет Виталий Борисюк! И молодец! Я не конкурирую... Поэтому, друзья, до основных, классических пасок из творога вы можете добавить и эти очень вкусные, сладкие, пушистые пасочки! Напоминают кекс, но пышный и праздничный!"- комментирует Сумская.

Как Сумская красит пасхальные яйца?

Покупаем пищевые красители, разводим их в маленьких стаканчиках, берем сваренные вкрутую яйца, заворачиваем в салфетку и красим ватными палочками, прижимая салфетку к яйцу.

Делайте рисунки на ваш вкус и привлекайте ваших детишек к творческому процессу! Оставьте обрисованные яйца на два-три часа подсохнуть, затем снимаете бумагу и смазываете растительным маслом! Готово!

Фото: пасхальные яйца от Ольги Сумской (facebook.com/osumska)