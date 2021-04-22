Клопотенко раскрыл секрет приготовления настоящей украинской паски

Победитель "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом главного пасхального блюда - паски. Ресторатор рекомендует готовить ее по настоящему классическому украинскому рецепту - на дрожжах и с изюмом.

Ресторатор уверяет, что приготовление выпечки займет в общей сложности не более 35 минут, а количество ингредиентов он рассчитал на две порции.

Составляющие вкусной украинской паски

Дрожжи - 25 г

Молоко - 220 мл

Сахар - 250 г

Сахарная пудра для глазури - 200 г

Яйцо -1 шт.

Желток яйца - 1 шт.

Мука - 750-800 г

Сливочное масло - 100 г

Сметана - 2 ст. л.

Апельсин - 1 шт.

Ванильный сахар - 10 г

Щепотка соли

Масло для смазки

Коньяк, ром или виски - 25 мл (по желанию)

Изюм - 100 г

Цукаты, мак, орехи (по желанию)

Посыпка для украшения

Формы для выпекания - бумажные или металлические

Пергамент для выстилания (если используете металлические формы)

Пошаговое приготовление

Приготовьте опару. В теплое молоко (220 мл) покрошите "живые" дрожжи (25 г). Хорошо перемешайте до растворения дрожжей. Лучше это делать руками, чтобы убедиться в отсутствии комочков.

Добавьте 1 ст. л. сахара и еще раз перемешайте, чтобы сахар тоже растворился. Накройте чистым полотенцем или пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут, чтобы дрожжи начали работать.

Добавьте в опару яйцо (1 шт.) и желток (1 шт.).

Добавьте ванильный сахар (10 г), сахар (225 г) и щепотку соли.

Туда же добавьте размягченное сливочное масло (100 г) и сметану (2 ст. л.). Хорошо перемешайте все венчиком.

Натрите цедру апельсина на мелкой терке и добавьте к смеси с опарой.

Выжмите сок половины апельсина. Вторую половину апельсина отложите, нам понадобится сок для апельсиновой глазури.

Хорошо перемешайте венчиком, чтобы сок и цедра равномерно распределились.

Добавьте муку (750-800 г) и перемешайте тесто лопаткой до однородности.

По желанию добавьте к пасхальной выпечке крепкий алкоголь - коньяк, ром или виски (25 мл). Это придаст ей особый аромат.

Вымесите мягкое тесто пока оно не перестанет липнуть к рукам (процесс может занять до 10 минут).

Сформируйте из теста шар и выложите в миску, смазанную растительным маслом. Накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на час для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в 2-3 раза. Это надо учитывать при выборе миски. Обомните тесто и снова сформируйте шар. Еще раз оставьте для подъема на 40 минут, чтобы получить воздушный кулич.

Затем снова обомните тесто и вмесите в него изюм (100 г). Можете выбрать любые цукаты или мак с орехами по желанию.

Изюминки следует вмешивать в тесто так, чтобы их не было на поверхности теста, и они не пригорели во время приготовления кулича.

Заполните бумажные или металлические формы тестом, но только на 2/3 объема. Если используете металлические формы, предварительно застелите дно формы пергаментом. Смажьте дно и стенки формы сливочным маслом.

Оставьте формы в теплом месте, накрыв полотенцем, чтобы тесто подошло к краям формы. Выпекайте куличи в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 20-35 минут в зависимости от размера форм.

Готовые куличи полностью остудите и украсьте апельсиновой глазурью. Для этого в сахарную пудру (200 г) добавьте сок половины апельсина и хорошо перемешайте. Полученную сахарную массу нанесите на куличи и украсьте сахарной посыпкой.