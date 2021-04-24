ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украинцам назвали рецепт идеального мясного блюда к пасхальному столу

Новина українською → Киев, Суббота 24 апреля 2021 22:22
Украинцам назвали рецепт идеального мясного блюда к пасхальному столу Украинцам назвали уникальный рецепт блюда к Пасхе 2021 (скриншот / kanalukraina.tv)
Автор: Styler

2 мая украинцы будут праздновать Пасху 2021. И одним из важнейших составляющих традиционной пасхальной корзины является мясо - для праздничного стола оно должно быть просто идеальным. Для этого лучше взять подчеревок или бедро. Количество выбирать вам, к примеру, для четырех персон хватит 1 кг.

Рецепт мяса, запеченного в тесте по древнему украинскому рецепту, дали в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Чтобы приготовить блюдо, нужно сначала замесить пресное тесто. Для этого смешать 300 г муки, щепотку соли, 100 мл воды и несколько ложек растительного масла. Оно должно быть по консистенции немного тугим.

Мясо промыть под проточной водой, промокнуть салфетками, сделать надрезы, в которые запихнуть кусочки лаврового листа и чеснока. А дальше щедро натереть кусок мяса специями по вкусу.

Раскатать тесто как можно тоньше и завернуть в него мясо. Далее сделать в тесте несколько отверстий. Выложить на противень и запекать в духовке при температуре 230 градусов в течение часа, далее снизить температуру до 180, а еще через час - до 160-ти.

Через три часа достать блюдо из духовки и сделать небольшие надрезы, чтобы вытек лишний жир, и можно раскрывать хлеб - мясо готово.

Такое блюдо станет настоящим украшением пасхальной корзины, если положить его рядом с куличом, писанками и салом.

Украинцам назвали рецепт идеального мясного блюда к пасхальному столу

Ранее мы писали, что Клопотенко раскрыл секрет приготовления настоящей украинской паски.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Пасха рецепт
LITE
Какой круче? Леся Никитюк примерила стильные весенние образы (видео)
Какой круче? Леся Никитюк примерила стильные весенние образы (видео)