Сумська поділилася чудовим рецептом паски без дріжджів: дуже смачна і пишна

Рецепт смачної паски за рецептом Сумської

Збиваємо 5 яєць із цукром (200 г) до піни 3-4 хв. міксером. Додаємо тепле молоко (180 г), м’яке вершкове масло (230 г). Продовжуємо збивати на низьких обертах (масло трохи збіжиться, але не звертаємо уваги, так має бути).

Далі борошно (440 г) змішуємо з маленькою пачкою розпушувача (12 г) і додаємо до збитих яєць частинами, повільно збиваючи міксером.

До тіста додаємо потерту цедру одного лимона, цукати і акуратно перемішуємо.

Перекладаємо тісто у паперові або звичайні форми трохи більше, ніж до половини (металеві треба змастити маслом) і випікаємо 40-45 хв. при температурі 180 градусів.

Прикрашаємо глазур’ю і сухофруктами на смак.

Фото: Ольга Сумська поділилася смачним рецептом паски без дріжджів (facebook.com/osumska)

"Просто чудовий рецепт, я в захваті! Тісто дуже легке у приготуванні. Тим більше, що я завжди трохи побоювалась дріжджового тіста - у нас в родині з ним більше клопочеться Віталій Борисюк! І молодець! Я не конкурую...Тож, друзі, до основних, класичних пасок з сиру ви можете додати і ці дуже смачні, солоденькі, пухнасті пасочки! Нагадують кекс, але пишний і святковий!" - коментує Сумська.

Як Сумська фарбує великодні яйця?

Купуємо харчові барвники, розводимо їх у маленьких скляночках, беремо вкруту зварені яйця, загортаємо у серветку і фарбуємо ватними паличками, притискаючи серветку до яйця.

Робіть малюнки на ваш смак і залучайте ваших діточок до творчого процесу! Залишіть змальовані яйця на дві-три години підсохнути, потім знімаєте папір і змащуєте олією! Готово!

Фото: крашанки від Ольги Сумської (facebook.com/osumska)