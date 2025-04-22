З сумкою за 130 тисяч і в трендових лоферах. Колишня Тищенка показала яскравий "лук" на весну

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська продемонструвала стильний образ на весну 2025, в якому зібрала всі тренди цього сезону.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.
Цього разу Барановська обрала ультрасучасний весняний лук, де гармонійно поєднуються тренди, колірна гра та елегантність.
Блогерка показала образ у рожево-жовтих відтінках. Вона одягла коротку спідницю міні лимонного відтінку, білу футболку і светр у рожево-жовту смужку. Доповнити його вона вирішила окулярами з рожевою оправою і різнокольоровим намистом. Також вона одягла високі білі шкарпетки та класичні чорні лофери.
Зверху вона накинула тренч лимонного відтінку, а завершувала образ коричнева сумка з яскравими дармовисами.
Алла Барановська показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/allabonya)
Светр у смужку - класика 90-х повертається! Цей світшот з пастельними відтінками створює настрій весни, тепла і легкості.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Кремовий тренч - подовжене пальто з шовковою підкладкою надає образу шику і завершеності. Ідеально підходить для прогулянок біля моря або відвідування модних кав'ярень.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Спідниця міні лимонного відтінку - молодіжно, свіжо і по-весняному! Підкреслює ноги та надає легкості.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Білі високі шкарпетки + лофери із золотою фурнітурою - гаряча тенденція з TikTok та Instagram. Чорні лофери - це і зручно, і стильно.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Сумка Miu Miu - справжній статусний аксесуар. Натуральна шкіра, впізнаваний дизайн і розкішна текстура. Крім того, Барановська доповнила її яскравими підвісами, зокрема, трендовим із таксою.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Рожеві окуляри + кольорове намисто - грайливі аксесуари, які підкреслюють індивідуальність і задають веселий настрій.
Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Зазначимо, що Барановська "засвітила" на фото ультрамодну сумку Miu Miu коричневого кольору.
Сумка за 130 тисяч гривень (фото: instagram.com/allabonya)
Вартість такої на сайті цього бренду - 2750 євро (близько 130 тисяч гривень).
Трендова сумка Miu Miu (фото: miumiu.com)
Вартість светра в смужку, якщо це брендова річ, наприклад, Sandro або Maje - від 3 до 5 тисяч гривень.
Кремовий тренч, якщо орієнтуватися на бренди Massimo Dutti, COS, Arket, може коштувати від 7 до 15 тисяч гривень.
Мініспідниця лимонного відтінку - від 2,5 тисяч гривень, чорні лофери із золотою фурнітурою - від 5 до 9 тисяч гривень, сонцезахисні окуляри, якщо це бренд Gentle Monster або Dior, - до 6 тисяч гривень.
Загалом образ, як у Барановської, може обійтися в 185 тисяч гривень.
Алла Барановська показала тренди весни (фото: instagram.com/allabonya)
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