С сумкой за 130 тысяч и в трендовых лоферах. Бывшая Тищенко показала яркий "лук" на весну

Какой образ выбрала Алла Барановская

В этот раз Барановская выбрала ультрасовременный весенний лук, где гармонично сочетаются тренды, цветовая игра и элегантность.

Блогерша показала образ в розово-желтых оттенка. Она надела короткую юбку мини лимонного оттенка, белую футболку и свитер в розово-желтую полоску. Дополнить его она решила очками с розовой оправой и разноцветным ожерельем. Также она надела высокие белые носки и классические черные лоферы.

Сверху она накинула тренч лимонного оттенка, а завершала образ коричневая сумка с яркими брелоками.



Алла Барановская показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Основные акценты образа

Свитер в полоску - классика 90-х возвращается! Этот свитшот с пастельными оттенками создает настроение весны, тепла и воздушности.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Кремовый тренч - удлиненное пальто с шелковой подкладкой придает образу шика и завершенности. Идеально подходит для прогулок у моря или посещения модных кофеен.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Юбка мини лимонного оттенка - молодежно, свежо и по-весеннему! Подчеркивает ноги и придает легкость.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Белые высокие носки + лоферы с золотой фурнитурой - горячая тенденция с TikTok и Instagram. Черные лоферы - это и удобно, и стильно.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Сумка Miu Miu - настоящий статусный аксессуар. Натуральная кожа, узнаваемый дизайн и роскошная текстура. Кроме того, Барановская дополнила ее яркими брелоками, в частности, трендовым с таксой.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Розовые очки + цветные бусы - игривые аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность и задают веселое настроение.



Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Сколько стоит "лук", как у бывшей Тищенко

Отметим, что Барановская "засветила" на фото ультрамодную сумку Miu Miu коричневого цвета.



Сумка за 130 тысяч гривен (фото: instagram.com/allabonya)

Стоимость такой на сайте этого бренда - 2750 евро (около 130 тысяч гривен).



Трендовая сумка Miu Miu (фото: miumiu.com)

Стоимость свитера в полоску, если это брендовая вещь, например, Sandro или Maje - от 3 до 5 тысяч гривен.

Кремовый тренч, если ориентироваться на бренды Massimo Dutti, COS, Arket, может стоить от 7 до 15 тысяч гривен.

Мини-юбка лимонного оттенка - от 2,5 тысяч гривен, черные лоферы с золотой фурнитурой - от 5 до 9 тысяч гривен, солнцезащитные очки, если это бренд Gentle Monster или Dior, - до 6 тысяч гривен.

В целом образ, как у Барановской, может обойтись в 185 тысяч гривен.



Алла Барановская показала тренды весны (фото: instagram.com/allabonya)