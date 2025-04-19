Найтрендовіший аксесуар на сумку у 2025 році: ви здивуєтеся, коли побачите його!

Чому цей аксесуар став must-have у 2025 році, читайте в матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке лабубубу

Лабубу (LABUBU) - це персонаж, створений художником Кассінгом Луном у 2015 році. Він створив чарівний світ фей, який охоплював три ілюстровані книги, натхненні скандинавською міфологією. Створюючи світ, він населяв свої історії як добрими, так і злими магічними істотами, яких назвав монстрами. У цій історії ім'я найвидатнішого персонажа - Лабубу.



Найтрендовіший аксесуар на сумку (pinterest.com)

У 2019 році Ланг почав співпрацювати з PopMart, щоб втілити свого персонажа в життя у вигляді плюшевих і вінілових фігурок. На сайті лабубу описують як "маленьке чудовисько з високими, загостреними вухами і зазубреними зубами".



Лабубубу (pinterest.com)

Лабубубу - це дівчинка, мила, пухнаста і грайлива. Зроблена з плюшевого набивного матеріалу і з обличчям, вухами, руками та ногами з суміші ПВХ / поліестеру, вона одночасно і приємна, і міцна, ідеально підходить для декоративної підвіски на сумку.



Брелок на сумку лабубу (pinterest.com)

Чому брелок з лабубу став трендом у 2025 році

Labubu став не тільки популярним сувеніром, але стильним аксесуаром. Його часто використовують як брелок для сумок і рюкзаків.



Найтрендовіший аксесуар на сумку (pinterest.com)

Популярність лабубу також пов'язана з ностальгією поколінь Z і мілленіалів, які шукають емоційний зв'язок з предметами, що нагадують про дитинство. Цей тренд відображає бажання поєднувати елементи дитячої безтурботності з сучасним стилем.



Найтрендовіший аксесуар на сумку (pinterest.com)

Хто зі знаменитостей носить лабубу на сумках

Іграшка привернула загальну увагу у квітні 2024 року після того, як одна з учасниць групи Blackpink була помічена з нею. Американська співачка Ріанна також доповнила свою сумку Louis Vuitton іграшкою лабубу. Британська співачка Дуа Ліпа також неодноразово показувала у своєму блозі сумки з трендовим брелоком. Потім тренд розійшовся в TikTok та Instagram.



Брелок на сумку лабубу (pinterest.com)

Де купити лабубу

Трендовий брелок-іграшку можна купити на сайтах PopMart і Amazon. На першому сайті її вартість - від 22 доларів (близько 900 гривень), а на другому - від 49 доларів (2 тисячі гривень).

Деякі українські сайти також пропонують такий товар - купити можна за 4 тисячі гривень.



Де можна купити іграшку лабубу (фото: abeautybar.com.ua)