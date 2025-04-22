З сумкою за 130 тисяч і в трендових лоферах. Колишня Тищенка показала яскравий "лук" на весну

Колишня дружина нардепа Миколи Тищенка, бізнесвумен і блогерка Алла Барановська продемонструвала стильний образ на весну 2025, в якому зібрала всі тренди цього сезону.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram ексобраниці скандального нардепа.

Який образ вибрала Алла Барановська

Цього разу Барановська обрала ультрасучасний весняний лук, де гармонійно поєднуються тренди, колірна гра та елегантність.

Блогерка показала образ у рожево-жовтих відтінках. Вона одягла коротку спідницю міні лимонного відтінку, білу футболку і светр у рожево-жовту смужку. Доповнити його вона вирішила окулярами з рожевою оправою і різнокольоровим намистом. Також вона одягла високі білі шкарпетки та класичні чорні лофери.

Зверху вона накинула тренч лимонного відтінку, а завершувала образ коричнева сумка з яскравими дармовисами.



Алла Барановська показала тренди весни 2025 (фото: instagram.com/allabonya)

Основні акценти образу

Светр у смужку - класика 90-х повертається! Цей світшот з пастельними відтінками створює настрій весни, тепла і легкості.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Кремовий тренч - подовжене пальто з шовковою підкладкою надає образу шику і завершеності. Ідеально підходить для прогулянок біля моря або відвідування модних кав'ярень.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Спідниця міні лимонного відтінку - молодіжно, свіжо і по-весняному! Підкреслює ноги та надає легкості.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Білі високі шкарпетки + лофери із золотою фурнітурою - гаряча тенденція з TikTok та Instagram. Чорні лофери - це і зручно, і стильно.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Сумка Miu Miu - справжній статусний аксесуар. Натуральна шкіра, впізнаваний дизайн і розкішна текстура. Крім того, Барановська доповнила її яскравими підвісами, зокрема, трендовим із таксою.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Рожеві окуляри + кольорове намисто - грайливі аксесуари, які підкреслюють індивідуальність і задають веселий настрій.



Колишня Тищенка показала яскравий лук (фото: instagram.com/allabonya)

Скільки коштує "лук", як у колишньої Тищенка

Зазначимо, що Барановська "засвітила" на фото ультрамодну сумку Miu Miu коричневого кольору.



Сумка за 130 тисяч гривень (фото: instagram.com/allabonya)

Вартість такої на сайті цього бренду - 2750 євро (близько 130 тисяч гривень).



Трендова сумка Miu Miu (фото: miumiu.com)

Вартість светра в смужку, якщо це брендова річ, наприклад, Sandro або Maje - від 3 до 5 тисяч гривень.

Кремовий тренч, якщо орієнтуватися на бренди Massimo Dutti, COS, Arket, може коштувати від 7 до 15 тисяч гривень.

Мініспідниця лимонного відтінку - від 2,5 тисяч гривень, чорні лофери із золотою фурнітурою - від 5 до 9 тисяч гривень, сонцезахисні окуляри, якщо це бренд Gentle Monster або Dior, - до 6 тисяч гривень.

Загалом образ, як у Барановської, може обійтися в 185 тисяч гривень.



Алла Барановська показала тренди весни (фото: instagram.com/allabonya)