С сумкой за 130 тысяч и в трендовых лоферах. Бывшая Тищенко показала яркий "лук" на весну
Бывшая жена нардепа Николая Тищенко, бизнесвумен и блогерша Алла Барановская продемонстрировала стильный образ на весну 2025, в котором собрала все тренды этого сезона.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-избранницы скандального нардепа.
Какой образ выбрала Алла Барановская
В этот раз Барановская выбрала ультрасовременный весенний лук, где гармонично сочетаются тренды, цветовая игра и элегантность.
Блогерша показала образ в розово-желтых оттенка. Она надела короткую юбку мини лимонного оттенка, белую футболку и свитер в розово-желтую полоску. Дополнить его она решила очками с розовой оправой и разноцветным ожерельем. Также она надела высокие белые носки и классические черные лоферы.
Сверху она накинула тренч лимонного оттенка, а завершала образ коричневая сумка с яркими брелоками.
Алла Барановская показала тренды весны 2025 (фото: instagram.com/allabonya)
Основные акценты образа
Свитер в полоску - классика 90-х возвращается! Этот свитшот с пастельными оттенками создает настроение весны, тепла и воздушности.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Кремовый тренч - удлиненное пальто с шелковой подкладкой придает образу шика и завершенности. Идеально подходит для прогулок у моря или посещения модных кофеен.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Юбка мини лимонного оттенка - молодежно, свежо и по-весеннему! Подчеркивает ноги и придает легкость.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Белые высокие носки + лоферы с золотой фурнитурой - горячая тенденция с TikTok и Instagram. Черные лоферы - это и удобно, и стильно.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Сумка Miu Miu - настоящий статусный аксессуар. Натуральная кожа, узнаваемый дизайн и роскошная текстура. Кроме того, Барановская дополнила ее яркими брелоками, в частности, трендовым с таксой.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Розовые очки + цветные бусы - игривые аксессуары, которые подчеркивают индивидуальность и задают веселое настроение.
Бывшая Тищенко показала яркий лук (фото: instagram.com/allabonya)
Сколько стоит "лук", как у бывшей Тищенко
Отметим, что Барановская "засветила" на фото ультрамодную сумку Miu Miu коричневого цвета.
Сумка за 130 тысяч гривен (фото: instagram.com/allabonya)
Стоимость такой на сайте этого бренда - 2750 евро (около 130 тысяч гривен).
Трендовая сумка Miu Miu (фото: miumiu.com)
Стоимость свитера в полоску, если это брендовая вещь, например, Sandro или Maje - от 3 до 5 тысяч гривен.
Кремовый тренч, если ориентироваться на бренды Massimo Dutti, COS, Arket, может стоить от 7 до 15 тысяч гривен.
Мини-юбка лимонного оттенка - от 2,5 тысяч гривен, черные лоферы с золотой фурнитурой - от 5 до 9 тысяч гривен, солнцезащитные очки, если это бренд Gentle Monster или Dior, - до 6 тысяч гривен.
В целом образ, как у Барановской, может обойтись в 185 тысяч гривен.
Алла Барановская показала тренды весны (фото: instagram.com/allabonya)
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