Не сумнівайтесь: 5 ознак того, що ви у стосунках з людиною, яка вас любить

Кожна людина хоче знати, як сильно кохає її партнер. Це легко можна перевірити за простими ознаками.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Hack spirit.
Якщо з вами планують сьогодення та найближчі роки, можете бути впевнені - це справжнє кохання. Людина, яка вас не кохає, не бачитиме потреби у вашій присутності в майбутньому. Також вона сприйматиме це як тягар чи загрозу особистому щастю.
Якщо ви хочете сім'ю та дітей, а вам партнер мандрувати світом наодинці, то це викличе багато суперечок.
Але якщо у вас є спільне бачення майбутнього, ви можете побудувати його разом. Це забезпечує мотивацію та спільні цілі для досягнення.
Якщо ваша друга половинка завжди має час, щоб поспілкуватися з вами, навіть попри втому, тоді почуття до вас справжні. Коли вашому партнерові хочеться знати про вас усе - це означає, що ви у нього на першому місці.
Відсутність будь-яких масок у стосунках із партнером - це основа справжньої любові.
Важливо пам'ятати, якщо вас люблять, то не будуть брехати та грати чужі ролі у спілкуванні.
Ви з правильною людиною, якщо ви можете сміятися, грати та насолоджуватися компанією один одного. Це сприяє зміцненню інтимності та зближує вас.
Проведіть якісний час разом, а саме:
Важливо приділяти більше часу один одному та розмовляти, тоді може зникнути багато проблем.
Психологи кажуть, що люблячий партнер ніколи не буде тиснутиме на вас, вимагаючи щось зробити проти вашої волі.
Якщо у спілкуванні присутні фрази "ти обіцяв", "зроби це негайно", "так буде краще", то це означає, що вами маніпулюють. Це роблять для того, щоб домогтися задоволення своїх інтересів.
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