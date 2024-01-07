Психолог розповів, чому так важливо дякувати одне одному

Слова подяки мають величезну силу та цінність, але, чомусь, у нас не заведено дякувати одне одному за дрібниці та просто за присутність або ж добрі справи.

Чому важливо дякувати одне одному

"Ніхто нікому нічого не повинен, просто дякувати одне одному - це ж так легко і так просто, але ж ми звикли до цього, авжеж не звикли", - зазначає одразу психолог.

Якщо тобі партнер щось дає, ти починаєш дякувати, якщо ти даєш щось партнерові, він починає казати слова подяки. І за словами психолога, якщо просто почати казати "дякую" своєму партнерові не лише за вчинки та подарунки, а й за дрібниці, то можна швидко помітити, наскільки сильно зміняться ваші стосунки.

Вдячність дає змогу людині зрозуміти, що його вчинки не є безсенсовними та дрібними. Це додає ваги не лише стосункам у парі, а ще й у дружбі, у стосунках між колегами, знайомими й просто у побуті.

Людям завжди приємно чути подяку за свої дії, за свою роботу, слова тощо. Подяка, вона працює як мотиватор для нових звершень, як для жінок, так і для чоловіків, тут виключень немає.

Психолог каже, що саме у стосунках чоловіка та жінки, вдячність одне одному відіграє важливу роль та здатна вивести відносини на новий рівень, який покаже, що будувати стосунки, це робота, яка іноді може бути просто словами, які насправді важливі й головне те, що вони працюють.

Сказати слово "дякую" - це так просто, але люди не роблять цього, адже не вважать за потрібне робити це завжди.

Тож, дякувати людям - це насправді дуже важливий інструмент комунікації, який здатен розтопити лід, покращити ставлення інших до вас і навпаки та навіть вивести вас на новий рівень стосунків та життя загалом.