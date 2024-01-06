Як розлучитися мирно та не зненавидіти колишнього: ці поради врятують ваші нерви

Розлучення - важкий етап, який приносить чимало проблем. Але розірвати шлюб без скандалів та війн цілком можливо. У цьому вам допоможуть 7 ефективних порад.

Як розлучитися та не зненавидіти колишнього, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Your Tango .

Зрозумійте, що таке мирне розлучення й чому воно важливе. Коли пара вирішує розірвати шлюб, найкращим варіантом стане саме мирний шлях. Адже тільки там ви зможете легко перенести увесь процес та не загрузнути у скандалах. Якщо у вас є діти, то мирне розлучення врятує їхню психіку.

Оцініть переваги мирного розлучення. Такий варіант допоможе вам зменшити витрати на судові збори під час розділу майна, усе мине набагато швидше й без стресу. окрім цього, ви зможете порівну розділити опіку над дітьми та контролювати увесь процес.

Як правильно розлучатися (фото: freepik.com)

Оберіть правильну стратегію. Ви можете знайти адвокатів, консультантів, терапевтів - ці люди допоможуть вам та партнеру усе вирішити без сварок. Також можна знайти посередника - нейтральна сторона стане порятунком для тих, хто не хоче спілкуватися з колишнім. Або ж беріть усе в свої руки, якщо точно впевнені у власних силах.

Не забувайте про людяність та розмови. Ви маєте слухати людину, з якою плануєте розлучитися. Вона теж має почуття. Не нервуйте та не висувайте жорсткі ультиматуми. Поважайте партнера, навіть якщо він став колишнім.

Що таке мирне розлучення (фото: freepik.com)

Думайте про майбутнє. Чітко уявіть своє життя після розлучення та зосередьтесь на тому, аби воно настало якомога швидше. Не варто шукати причини для сварок, адже це лише затягне увесь процес.

Будьте чесними. Якщо ви обрали стратегію мирного розлучення, не слід намагатися хитрувати, приховувати гроші або ж знецінювати почуття інших. Тримайте себе у руках та доведіть справу до кінця.

Подумайте про дітей. Якщо у вас та вашої колишньої другої половинки є діти, не варто нехтувати їхніми почуттями. Мирне розлучення батьків завжди краще, аніж постійні скандали та спроби "ділити" сина або доньку між батьком та матір'ю.