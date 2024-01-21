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Не сомневайтесь: 5 признаков того, что вы в отношениях с человеком, который вас любит

Как понять, что вы в отношениях с любящим человеком (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек хочет знать, как сильно любит его партнер. Это легко можно проверить по простым признакам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hack Spirit.

Совместное видение будущего

Если с вами планируют настоящее и ближайшие годы, можете быть уверены - это настоящая любовь. Человек, который вас не любит, не будет видеть потребность в вашем присутствии в будущем. Также она будет воспринимать это как бремя или угрозу личному счастью.

Если вы хотите семью и детей, а вам партнер путешествовать по миру наедине, то это вызовет много споров.

Но если у вас есть общее видение будущего, вы можете построить его вместе. Это обеспечивает мотивацию и общие цели достижения.

Вы искренни в отношениях

Если у вашей второй половинки всегда есть время, чтобы пообщаться с вами, даже несмотря на усталость, тогда чувства к вам истинны. Когда вашему партнеру хочется знать о вас все - это значит, что вы у него на первом месте.

Сознательное и откровенное отношение

Отсутствие каких-либо масок в отношениях с партнером - это основа настоящей любви.

Важно помнить, если вас любят, то не будут лгать и играть чужие роли в общении.

Вам весело вместе

Вы с правильным человеком, если вы можете смеяться, играть и наслаждаться компанией друг друга. Это способствует укреплению интимности и сближает вас.

Проведите качественное время вместе, а именно:

  • попробуйте новые впечатления вместе
  • ходите в разные места

Важно уделять больше времени друг другу и разговаривать, тогда могут исчезнуть многие проблемы.

Отсутствие манипуляций

Психологи говорят, что любящий партнер никогда не будет давить на вас, требуя что-либо сделать против вашей воли.

Если в общении присутствуют фразы "ты обещал", "сделай это немедленно", "так будет лучше", то это значит, что вами манипулируют. Это делают для того, чтобы добиться удовлетворения своих интересов.

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