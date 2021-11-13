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Под Сумами в центре города нашли трехметрового питона (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В городе Шостка в Сумской области подростки нашли на улице крупную змею. В частности, рептилию заметили возле мусорных баков в центре города.

Об этом сообщили на странице ГУ НП в Сумской области Facebook.

Так, очевидцы рассказали об этом женщине, которая сначала не поверила им, но убедившись, что они говорят правду, решила обратиться за помощью к правоохранителям.

На место прибыли полицейские, которые установили, что змея уже мертва. Предварительно известно, что это питон, его длина составляла более трех метров.

Поэтому полицейские проводят проверки и ищут хозяев рептилии. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в частности то, как питон мог оказаться на улице.

В Сумской области нашли питона (facebook.com/policesumy)

Ранее мы сообщали, что под равным змея спряталась в мотоцикле когда мужчина ушел по грибы. Кроме того, пресмыкающееся набросился на владельца транспорта, когда тот хотел его согнать.

Также мы писали, что во Львове в парке заметили редкую краснокнижную змею.

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змеяпитон