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Под Сумами пара транслировала издевательства над женщиной онлайн

Автор: Светлана Мащенко

В Шостке мужчина и женщина показывали издевательства над жертвой в прямом эфире

В Шостке Сумской области пара жестоко поглумилась над женщиной. Ее заставили залезть в багажник, а издевательства показывали на видео в прямом эфире в соцсетях.

Эти ужасы случайно увидела горожанка и вызывала полицию, говорится в сюжете ТСН.

Как оказалось, в багажнике жертва оказалась, потому что ее муж выкрал кошелек из рук у прохожей. Последняя позвала на помощь свою внучку и ее знакомого. Пара решила самостоятельно поквитаться с грабителем. Но нашли его супругу, которая пила неподалеку - ее и взяли в заложники.

Видео потянуло на криминальное производство по факту похищения женщины. Ее мужу тоже придется нести ответственность за украденный кошелек.

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Издевательства над женщиной показывали онлайн в Шостке (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Бердичеве блогеры издевались над людьми и показывали это онлайн.

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