На Запорожье разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео

На Запорожье поймали группу живодеров (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожской области банда живодеров снимала видео с издевательствами над животными порнографического характера

В Запорожской области разоблачили группe живодеров, которые снимали порно с животными, подвергая их мучительной смерти. Полиция задержала троих участников, которые продавали доступ к видео в соцсети "Вконтакте" с таким контентом за 50 долларов

Жертвами живодеров в одном из сел Вольнянского района становились коты, собаки, куры, гуси и прочие животные. Так, 4 августа зоозащитница из Киева Светлана Лаврикова попросила опознать живодерку на видео. "Актрису" из порноролика узнал кое-кто из одноклассников. Это некая Кристина, ей 24 года - она и была главной участницей порновидео с замученными и мертвыми животными. Информацию о ней и жуткие фото разместил Telegram-канал "Это Запорожье".

Банда живодеров с Запорожья (фото: Telegram)

Но потом оказалось, что "работала" Кристина не одна. Группу возглавлял 52-летний Александр, помогала ему в этом жена.

"24 летняя девушка была главной актрисой в роликах с убийствами и пытками животных. Кроме таких роликов троица снимала и порно с участием обездвиженных животных. Отснятое видео извращенцы загружали в запрещенную соцсеть Вконтакте, и продавали таким же извращенцам", - говорится в сообщении.

Живодерка Кристина (фото: Telegram)

Когда правоохранители 5 августа пришли с обыском, во дворе нашли части тела разных животных. Также они изъяли компьютер и телефон с целым архивом порноматериалов, банковские карточки, секс-игрушки, деньги и прочие доказательства преступлений. Об этом сообщает Нацполиция области.

У Кристины несколько аккаунтов в соцсети, доступ к которым она продает за деньги. На некоторых она выкладывала свои обнаженные фото и видео. Другие предназначались для видео с жестокими убийствами животных. Она также записывала видео эротического характера, в некоторых из них совмещала порнографию и живодерство.

На данный момент известно, что живодерке грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве заметили циничного живодера. Он травил и убивал котов.