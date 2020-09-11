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В Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн

Бердичев, Пятница 11 сентября 2020 16:32
В Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн
Под Житомиром блогеры издевались над людьми (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Житомирской области разоблачили блогеров, которые издевались над людьми

В Бердичеве разоблачили группировку, которая пытала людей и транслировала эти издевательства на YouTube-канале. Злоумышленники занимались этим в квартире, где жертва находилась в плену длительное время.

Так, в пресс-службе Национальной полиции сообщили детали этого резонансного преступления.

Правоохранители Житомирской и Полтавской областей провели масштабную операцию для задержания преступной группировки. Также была привлечена рота полиции особого назначения из Кременчуга.

В Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн

В Бердичеве разоблачили садистов (фото: zt.npu.gov.ua)

Следствие установило, что ранее судимые злоумышленники на протяжении 2020 года незаконно удерживали людей в одной из квартир Бердичева. Длительное время они проводили трансляции Youtube во время которых, применяли физическое насилие - побои, удары и другие насильственные действия в отношении людей.

10 сентября им было предъявлено подозрение в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В Бердичеве блогеры пытали людей и показывали это онлайн

В Бердичеве блогеры пытали людей ради видео (фото: zt.npu.gov.ua)

Один из подозреваемых уже задержан на два месяца без права внесения залога.

Ранее мы писали, что под Запорожьем разоблачили банду живодеров, которые снимали и продавали жуткие видео

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