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Під Сумами пара транслювала знущання над жінкою онлайн

Автор: Світлана Мащенко

У Шостці чоловік і жінка показували знущання над жертвою в прямому ефірі

У Шостці Сумської області пара жорстоко поглумилися над жінкою. Її змусили залізти в багажник, а знущання показували на відео в прямому ефірі в соціальних мережах.

Ці жахи випадково побачила городянка і викликала поліцію, йдеться в сюжеті ТСН.

Як виявилося, в багажнику жертва виявилася, тому що її чоловік викрав гаманець з рук в перехожої. Остання покликала на допомогу свою онуку та її знайомого. Пара вирішила самостійно поквитатися з грабіжником. Але знайшли його дружину, яка пила неподалік - її і взяли в заручники.

Відео потягнуло на кримінальне провадження за фактом викрадення жінки. Її чоловікові теж прийдеться нести відповідальність за вкрадений гаманець.

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