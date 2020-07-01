Под Сумами обнаружили древнее редкое украшение: подробности и фото

В Тростянецком районе Сумской области археологи обнаружили редкую подвеску в виде семаргла – древнего языческого божества. Ученые датируют находку XI-XII вв.

Изображение мифического существа вырезано из рога. Его нашли в Зареченском археологическом комплексе. Об этом сообщает местное издание "ВсіСуми".

Под Сумами археологи нашли редкое украшение (фото: vsisumy.com)

"Когда в одном из шурфов заметил костяное украшение, пока я его не почистил и не увидел ее красоту и уникальность, я еще не верил своему счастью", - рассказал Виталий Жигола, руководитель раскопок, младший научный сотрудник Института археологии Академии наук Украины.

На подвеске изображен мифический зверь семаргл - голова хищной птицы и тело дикой кошки, покрытое чешуей или мехом. Для тогдашних жителей он мог быть символом плодородия. А для археологов - подтверждение того, что эти земли вошли в Черниговского княжество.

Кроме того, археологи нашли острие стрелы, которое использовали 6-8 тысяч лет до нашей эры. Археологические раскопки древних поселений проводятся в селе Заречное, которое находится в 7 километрах от Тростянца. Группа археологов и краеведов начала работать в этом комплексе 15 июня.

Под Сумами археологи нашли редкое украшение (фото: vsisumy.com)

Раскапывают оборонительные конструкции первого поселения - Х-ХIII века. Для этого заложили траншею. Предполагается, что в этом месте поселились скифы 2,5 тысячи лет тому назад. Позже здесь начали хозяйничать северяне в конце VIII века.

Но самое большое развитие территории произошло через 4 века. Ученые считают, что здесь жило около тысячи человек. Здесь было несколько улиц, много дворов и оборонительные валы.

Раскопки в Сумской области (фото: vsisumy.com)

Археологи раскапывают хозяйственные ямы, чтобы составить представление о жизни людей. Больше всего выгоды, говорят, из мусора. Здесь находили даже обломки византийских амфор, очевидно вырученных за местное зерно.

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