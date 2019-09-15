ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Сумах женщина на Lexus прокляла полицейских: "героиня" оказалась скандальной

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 16:57
В Сумах женщина на Lexus прокляла полицейских: "героиня" оказалась скандальной
Фото: Водитель проклинала полицейских (Коллаж РБК-Украина)

Стала известна личность женщины, которая устроила истерику с проклятиями полицейским

В Сумах женщина на Lexus проклинала полицейских, которые ее остановили за нарушение ПДД. Теперь стало известно, кто же оказался за рулем дорогого автомобиля. "Героиней" оказалась экс-кандидат на пост мэра города Галина Орел. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Напомним, что женщина очень сопротивлялась штрафу и принялась проклинать всех полицейских. Ей было все равно, что камера фиксировала каждое ее слово. Она в выражениях себя не сдерживала.

В Сумах женщина на Lexus прокляла полицейских: &quot;героиня&quot; оказалась скандальной

Фото: Галина Орел (facebook.com/KyivOperativ)

Галина Орел известна в Сумах тем, что в 2014 году баллотировалась на пост мэра Сум. В 2000-ых она возглавляла в городе службу такси "Волга-Волга". Тогда женщина оказалась в эпицентре скандала из-за конфликтов с другими службами такси за парковки.

Ее таксисты запрещали другим парковаться в определенных местах Сум. Но на этом скандалы с истеричной женщиной не закончились. Также Орел занималась ювелирным бизнесом и была директором кондитерской фабрики "Сумчаночка". Киоски "Сумчаночка", по данным Сумской мэрии, были установлены незаконно. Из-за этого принимались решения об их демонтаже, а Галина Орел была категорически с этим несогласна и устраивала акции протеста.

Как мы ранее писали, в Сумах патрульные остановили автомобиль Lexus за то, что слева на машине не было зеркала заднего вида.

Читайте также, в Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: мать и дитя нашли на свалке.

Скандал в одесской полиции получил неожиданное продолжение: подробности (видео) 100 тысяч гривен за "головы" разбойников: полиция Киева просит о помощи (приметы и фото)
Новости Украины Сумыполиция
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь