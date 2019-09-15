У Сумах жінка на Lexus прокляла поліцейських: "героїня" виявилася скандальною

Фото: Водій проклинала поліцейських (Колаж РБК-Україна)

Стала відома особистість жінки, яка влаштувала істерику з прокльонами поліцейським

У Сумах жінка на Lexus проклинала поліцейських, які її зупинили за порушення ПДР. Тепер стало відомо, хто ж опинився за кермом дорогого автомобіля. "Героїнею" виявилася екс-кандидат на пост мера міста Галина Орел. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний у Facebook.

Нагадаємо, що жінка дуже пручалася штрафу і почала проклинати всіх поліцейських. Їй було все одно, що камера фіксувала кожне її слово. Вона у виразах себе не стримувала.

Фото: Галина Орел (facebook.com/KyivOperativ)

Галина Орел відома в Сумах тим, що в 2014 році балотувалася на посаду мера Сум. У 2000-их вона очолювала у місті службу таксі "Волга-Волга". Тоді жінка опинилася в епіцентрі скандалу через конфлікти з іншими службами таксі за паркування.

Її таксисти забороняли іншим паркуватися в окремих місцях Сум. Але на цьому скандали з істеричною жінкою не закінчилися. Також Орел займалася ювелірним бізнесом і була директором кондитерської фабрики "Сумчаночка". Кіоски "Сумчаночка", за даними Сумської мерії, були встановлені незаконно.Через це приймалися рішення про їх демонтаж, а Галина Орел була категорично з цим незгодна і влаштовувала акції протесту.

Як ми раніше писали, у Сумах патрульні зупинили автомобіль Lexus за те, що зліва на машині не було дзеркала заднього виду.

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