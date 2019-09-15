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В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: мать и дитя нашли на свалке

STYLERЖизнь    15.09.2019 - 14:57
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: мать и дитя нашли на свалке
Фото: Ребенок (pixabay.com)

Несовершеннолетняя родила на свет мальчика

В Ровно 12-летняя девочка ромской национальности родила ребенка. Несовершеннолетнюю мать с новорожденным нашли на свалке, откуда и доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба полиции. В правоохранительных органах начали досудебное расследование по факту полового сношения с несовершеннолетней.

14 сентября в полицию поступила информация о том, что бригадой скорой медицинской помощи в Ровенский областной перинатальный центр доставлена малолетняя ромской национальности, которая родила дитя.

По словам полиции, малолетняя мать проживает в селе Новое Закарпатской области. Доставили ее в медицинское учреждение из Ровенского полигона бытовых отходов.

Медики сообщили, что сейчас состояние матери и ее маленького сына удовлетворительное.

В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка: мать и дитя нашли на свалкеФото: В Ровно девочка-ромка родила ребенка (РБК-Украина)

"Пациентка была доставлена каретой скорой помощи со свалки в 02:10 ночи, а в 7:10 она уже родила. Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все лучшее, чтобы и малолетняя мама, и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете", - рассказала врач изданию "ЧаРивне".

Отмечается, что вес новорожденного мальчика 3160 грамм, рост — 47 см. К сожалению, у ребенка есть патология.

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