Я всех прокляну: в Сумах женщина на Lexus устроила копам истерику

Женщина проклинала полицейских (Коллаж РБК-Украина)

В Сумах патрульные остановили женщину-водителя за нарушение ПДД

В Сумах патрульные остановили автомобиль Lexus за то, что слева на машине не было зеркала заднего вида. Водителем оказалась женщина, которой очень не понравилось то, что ее остановили и она начала проклинать полицейских, а также "наводить на них порчу". Об этом сообщается на видео, которое опубликовано на YouTube.

Женщина очень сопротивлялась штрафу и принялась проклинать всех полицейских. Ей было все равно, что камера фиксировала каждое ее слово.

Несмотря на это, патрульный оформил протокол и выписал 340 гривен штрафа.

"Александр, будь ты проклят трижды, я всех прокляну. Будь проклят и все полицейские, которые сдирают с людей штрафы. Трижды прокляты. Передай всем",- кричала водитель авто.

Видео: Женщина проклинала полицейских (YouTube)

В комментариях пользователи отреагировали на такое неадекватное поведение женщины за рулем.

Очередное подтверждение того, что в лексусах, прадо, ренжжах и.т. д ездит мразота и быдлятина по жизни. Не удивлюсь, если она окажется судьей, прокуроршой, чиновницей или женушкой политика-коррупционера...

Нужно было ее мордой в грунт.

Скриншот комментариев (YouTube)

Как мы ранее сообщали, экс-футболист "Динамо" Александр Алиев также отличился хамским поведением с полицейскими. Он покрыл их матом и угрожал.

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