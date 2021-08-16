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У Сумах помер легендарний український олімпійський чемпіон

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Суми, Понеділок 16 серпня 2021 19:33
У Сумах помер легендарний український олімпійський чемпіон Фото: Володимир Голубничий помер в Сумах (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Володимир Голубничий помер в Сумах. Легендарному українському легкоатлету було 85 років. Він був дворазовим олімпійським чемпіоном у спортивній ходьбі, чемпіоном Європи, багаторазовим чемпіоном СРСР. Також двічі був рекордсмен світу в ходьбі на 20 кілометрів.

Про смерть колишнього спортсмена повідомив Національний олімпійський комітет України в Instagram.

"Складно переоцінити внесок цього видатного олімпійця в розвиток вітчизняної "королеви спорту" і всього олімпійського руху. Його величний досвід довжиною в тисячі кілометрів, пройдених спортивними аренами, навіки вписано золотими літерами в історію світового спорту і став орієнтиром для сотень вихованців, яким іменитий скороход передавав свій досвід і надихав на нові досягнення", - йдеться в повідомленні.

У Сумах помер легендарний український олімпійський чемпіон

Володимир Голубничий (фото: instagram.com/the_olympic_team_ua)

Президент НОК України Сергій Бубка також висловив співчуття рідним і друзям Володимира Степановича, і всій спортивній громаді.

Перемоги на Олімпіаді

Першу золоту олімпійську нагороду Володимир Голубничий завоював на Олімпійських іграх 1960 року в Римі. Перемога далася йому нелегко, оскільки стояла сильна спека. Але він зміг грамотно розподілити сили по ходу дистанції.

На наступних Олімпійських іграх в Токіо Голубничий завоював бронзову нагороду.

У 1968 році на Олімпійських іграх в Мехіко українець взяв "золото".

На Олімпіаді 1972 року в Мюнхені Голубничий завоював срібло.

У 2012 році Володимир Голубничий став одним з 24 найбільших легкоатлетів світу, чиї імена увійшли в Зал слави Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Нагадаємо, пішов з життя легендарний футболіст Герд Мюллер.

Раніше помер відомий український музикант Тарас Ших.

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