В Сумах охранник стройплощадки натравил собак на мужчину с 8-летней дочерью: "рви на куски"

Пострадавшей собаке пришлось делать трехчасовую операцию. В итоге у нее на брюхе остался 15 сантиметровый шрам.

"Врач сказал, что он родился в рубашке. Еще немного и был бы поврежден кишечник и внутренние органы", - рассказала владелица собаки Людмила Черномаз.

Инцидент произошел возле строительной площадки, когда мужчина с дочерью выгуливал пса. По его словам, охранник натравил на них двух собак.

"Он спустил поводок и сказал: "взять", - заявил отец семейства Михаил Черномаз.

Одна собака набросилась на его дочь, а вторая начала кусать спаниеля. На теле девочки остались следы от собачьих челюстей. Рана небольшая, но страх остался надолго.

"Он кричал порви, зачем ты с ней так легко. Рви ее на куски. Я испугалась. Стояла и хотелось плакать", - рассказала пострадавшая Анна Черномаз.

На помощь ребенку бросились неравнодушные прохожие. Они сразу начали оттаскивать агрессивную собаку от ребенка.

По словам свидетельницы инцидента, это уже не первый подобный случай, охранник часто натравливает собак.

Полиция уже опросила 60-летнего охранника строительной площадки, но никаких подробностей пока нет. Его коллеги не верят, что он способен на такой поступок.

За собаками сейчас наблюдают, чтобы выяснить, не больны ли они бешенством. Руководство компании уже извинилось перед семьей и пообещало охранника уволить, а расходы на лечение компенсировать.

В Сумах охранник натравил собак на отца с 8-летней дочерью (видео: YouTube)