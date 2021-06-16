В Киеве агрессивная собака намертво вцепилась в таксу: на помощь пришел нацгвардеец с ножом (видео)

В Киеве стаффордширский терьер напал на таксу. При этом пес намертво схватил собаку за ухо. Владельцы собак пытались их разнять, но все было безуспешно пока не пришел на помощь нацгвардеец с ножом.

После нападения стаффордширского терьера люди пытались бить его по морде и лить воду, но собака никак не хотела отпускать ухо таксы, которая все это время сильно скулила.

Потом на помощь пришел нацгвардеец. Он попросил нож, чтобы потом прижать собаке язык. В итоге это помогло, и стаффорд ослабил хватку.

Видео нападения стаффордширского терьера на таксу можно посмотреть по этой ссылке.