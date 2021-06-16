В Киеве агрессивная собака намертво вцепилась в таксу: на помощь пришел нацгвардеец с ножом (видео)
В Киеве стаффордширский терьер напал на таксу. При этом пес намертво схватил собаку за ухо. Владельцы собак пытались их разнять, но все было безуспешно пока не пришел на помощь нацгвардеец с ножом.
Об этом инциденте сообщает Telegram-канал "Великий Київ".
После нападения стаффордширского терьера люди пытались бить его по морде и лить воду, но собака никак не хотела отпускать ухо таксы, которая все это время сильно скулила.
Потом на помощь пришел нацгвардеец. Он попросил нож, чтобы потом прижать собаке язык. В итоге это помогло, и стаффорд ослабил хватку.
Видео нападения стаффордширского терьера на таксу можно посмотреть по этой ссылке.
Напомним, в Киеве взрослый ротвейлер напал на шестнадцатилетнего подростка, который гулял со своим щенком. В итоге щенок получил различные травмы, а у парня рваная рана на руке.
Отец мальчика обратился в полицию, чтобы найти владельца собаки. При этом он не хочет от него денег, а намерен узнать, делали ли его питомцу прививки от бешенства.
Мы также писали о том, что в Киеве выгул собак завершился массовой дракой. Инцидент произошел в столичном ЖК "Комфорт Таун". Мужчина выгуливал своего питомца, к нему подошел другой житель комплекса со своей собакой. Первому это не понравилось, и он решил ногой отпихнуть чужую собаку.