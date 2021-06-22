У Сумах охоронець будмайданчика нацькував собак на чоловіка з 8-річною дочкою: "рви на шматки"

Постраждалому собаці довелося робити тригодинну операцію. В результаті у неї на череві залишився 15 сантиметровий шрам.

"Лікар сказав, що він народився в сорочці. Ще трохи і був би пошкоджений кишківник і внутрішні органи", - розповіла власниця собаки Людмила Чорномаз.

Інцидент стався біля будівельного майданчика, коли чоловік з дочкою вигулював пса. За його словами, охоронець нацькував на них двох собак.

"Він спустив повідець і сказав:"взяти", - заявив батько сімейства Михайло Чорномаз.

Одна собака накинулась на його дочку, а друга почала кусати спанієля. На тілі дівчинки залишилися сліди від собачих щелеп. Рана невелика, але страх залишився надовго.

"Він кричав порви, навіщо ти з нею так легко. Рви її на шматки. Я злякалася. Стояла і хотілося плакати", - розповіла потерпіла Ганна Чорномаз.

На допомогу дитині кинулися небайдужі перехожі. Вони відразу почали відтягувати агресивну собаку від дитини.

За словами свідка інциденту, це вже не перший подібний випадок, охоронець часто нацьковує собак.

Поліція вже опитала 60-річного охоронця будівельного майданчика, але ніяких подробиць поки немає. Його колеги не вірять, що він здатний на такий вчинок.

За собаками зараз спостерігають, щоб з'ясувати, чи не хворі вони на сказ. Керівництво компанії вже вибачилося перед сім'єю і пообіцяло охоронця звільнити, а витрати на лікування компенсувати.

У Сумах охоронець нацькував собак на батька з 8-річною дочкою (відео: YouTube)