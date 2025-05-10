Ці джинси - тренд весни 2025: Даша Квіткова показала наймодніші моделі
Джинси залишаються головним елементом базового гардероба, а деякі моделі стали справжніми фаворитами весни 2025 року. У моді - практичність, актуальні деталі та природні відтінки.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які джинси вибирає відома блогерка Даша Квіткова і з чим вона їх поєднує.
Сині джинси з підворотами
Для першого образу блогерка обрала широкі штани з синього деніму. Штанини вона підвернула, зробивши таким чином лук більш розслабленим і трендовим.
Квіткова показала модні джинси (фото: instagram.com/kvittkova)
Зазначимо, що джинси з підворотами або манжетами - справжній модний хіт весни 2025. Вони виглядають легко, невимушено, але дуже продумано. Їх можна поєднувати з різним взуттям, створюючи як повсякденні, так і елегантні образи.
Даша Квіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)
Під джинси вона одягла світло-коричневу майку, а зверху накинула замшеву куртку. Завершити стильний образ блогерка вирішила сірою кепкою і зеленими кедами відомого бренду.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Блакитні джинси - це база, яка не виходить з моди
Світло-блакитний денім - це безпрограшна класика, яка залишається на піку популярності і навесні 2025 року. Цього сезону вона повертається в більш розслаблених силуетах.
- У трендах: straight leg, baggy, mom fit, низька посадка - як натяк на нульові.
- Гарний вигляд мають у тотал-луках з денімом або з легкою бавовною, трикотажем і лляними сорочками.
- Чудова база для образів з білими кедами, сандалями, жакетами або кроп-топами.
Сірі джинси з прорізами
Для другого лука Даша Квіткова вибрала сірі джинси з потертостями та цікавим акцентом - прорізами на стегнах. Вона показала, що з широкими штанами з деніму можна створити не тільки повсякденний образ, а й більш елегантний.
Даша Квіткова показала актуальні джинси (фото: instagram.com/kvittkova)
До джинсів вона підібрала коричневу блузу з напівпрозорого матеріалу в стилі бохо: з довгими об'ємними рукавами, зібраними на манжетах. Блузка також має комір-стійку і застібається на ґудзики спереду.
Квіткова задає тренди (фото: instagram.com/kvittkova)
Образ доповнює широкий шкіряний ремінь коричневого кольору з масивною металевою пряжкою, що підкреслює талію. Завершити стильний лук блогерка вирішила замшевими чоботами-"козаками", які зараз також на піку популярності.
Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Сірі джинси - стримана альтернатива класиці
Сірий денім став одним з несподіваних, але дуже стильних трендів весни 2025 року. Він має свіжий, елегантний вигляд і легко поєднується як з базовими речами, так і з яскравими акцентами.
- Актуальні моделі: wide leg, slouchy, прямий крій, зі стрілками або необробленим краєм.
- Ідеальні для образів у стилі міський мінімалізм або нейтральна класика.
- Добре поєднуються з білим, графітовим, бежевим, butter yellow або пастельними тонами.
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