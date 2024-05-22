Сукня Андре Тана засвітилась на Каннському фестивалі: ось, як вона виглядає

Сільва Даян вийшла на червону доріжку Каннського кінофестивалю у сукні Андре Тана

На Каннському фестивалі ми вже побачили багато краси та вишуканих зіркових образів. І варто зауважити, що не обійшлося без розкішних суконь від українських дизайнерів.

Так, наприклад, засновниця Beverly Hills Beauty International Group Сільва Даян засвітилась на червоному хіднику у Каннах у сукні від Андре Тана.

Зірка вибрала чорну сукню з бантом українського виробництва. Дизайнер спеціально створив оксамитовий образ для Сільви, яка зачарувала червону доріжку.

"Чорний оксамит, витончений крій та елегантний силует підкреслили важливість моменту та бездоганну красу Сільви", - коментує свій витвір Андре Тан.

Сільва Даян у сукні від Андре Тана (фото: Getty images)

Сукня має відкриті плечі та цікаві рукави у формі великого банта, що є трендом цього сезону. Свій розкішний оксамитовий образ вона доповнила намистом та зав’язала волосся у низький хвіст.

Ймовірно, Сільва Даян не просто так вибрала витвір мистецтва від українського дизайнера, адже вона виросла в Україні, хоча і народилася у Вірменії. Тому у жінки є свої мотиви обирати наших творців.