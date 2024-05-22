Платье Андре Тана засветилось на Каннском фестивале: вот, как оно выглядит

Андре Тан известный на весь мир украинский дизайнер, вещи которого очень полюбились зарубежным звездам. К примеру, Сильва Даян засветила платье дизайнера на Каннском кинофестивале.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост дизайнера.
На Каннском фестивале мы увидели много красоты и изысканных звездных образов. И следует заметить, что не обошлось без роскошных платьев от украинских дизайнеров.
Так, например, основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Даян засветилась на красной дорожке в Каннах в платье от Андре Тана.
Звезда выбрала чёрное платье с бантом украинского производства. Дизайнер специально создал бархатный образ для Сильвы, очаровавшей красную дорожку.
"Черный бархат, изящный крой и элегантный силуэт подчеркнули важность момента и безупречную красоту Сильвы", - комментирует свое произведение Андре Тан.
Сильва Даян в платье от Андре Тана (фото: Getty images)
Платье имеет открытые плечи и интересные рукава в форме большого банта, являющегося трендом этого сезона. Свой роскошный бархатный образ она дополнила ожерельем и завязала волосы в низкий хвост.
Вероятно, Сильва Даян не просто так выбрала произведение искусства от украинского дизайнера, ведь оно выросло в Украине, хотя и родилось в Армении. Поэтому у женщины есть свои мотивы выбирать наших творцов.
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