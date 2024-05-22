Платье Андре Тана засветилось на Каннском фестивале: вот, как оно выглядит

Сильва Даян вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в платье Андре Тана

На Каннском фестивале мы увидели много красоты и изысканных звездных образов. И следует заметить, что не обошлось без роскошных платьев от украинских дизайнеров.

Так, например, основательница Beverly Hills Beauty International Group Сильва Даян засветилась на красной дорожке в Каннах в платье от Андре Тана.

Звезда выбрала чёрное платье с бантом украинского производства. Дизайнер специально создал бархатный образ для Сильвы, очаровавшей красную дорожку.

"Черный бархат, изящный крой и элегантный силуэт подчеркнули важность момента и безупречную красоту Сильвы", - комментирует свое произведение Андре Тан.

Сильва Даян в платье от Андре Тана (фото: Getty images)

Платье имеет открытые плечи и интересные рукава в форме большого банта, являющегося трендом этого сезона. Свой роскошный бархатный образ она дополнила ожерельем и завязала волосы в низкий хвост.

Вероятно, Сильва Даян не просто так выбрала произведение искусства от украинского дизайнера, ведь оно выросло в Украине, хотя и родилось в Армении. Поэтому у женщины есть свои мотивы выбирать наших творцов.