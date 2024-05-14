Андре Тан показав, як стати королевою випускного балу: фото стильних суконь
Випускний - це особливий день, коли кожній дівчині хочеться виглядати на всі 100%. Відомий український дизайнер Андре Тан показав, які сукні підкреслять красу та зроблять цей день незабутнім.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку модельєра.
Лялькова сукня
Це неймовірно жіночний та романтичний варіант, який підійде юним дівчатам. Ви прощаєтеся з дитинством, тому саме цей фасон буде дуже символічним.
Повітряні тканини, грайливі фасони та ніжні кольори створять образ справжньої принцеси.
Лялькові сукні (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Силуетна сукня
Елегантність і витонченість - це про цей образ. Він підкреслить усі переваги обтислим кроєм та вишуканими деталями, і не залишить без уваги.
Силуетна сукня (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Максі сукня
Це класика, яка ніколи не виходить із моди. Обирайте моделі з легких струмуючих тканин, таких як шовк, шифон або атлас, щоб підкреслити свою жіночність і красу.
Не забудьте про аксесуари: масивні сережки, витончене кольє або клатч зроблять образ ще більш ефектним.
Маскі сукні (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Костюм
За словами Андре Тана, це стильний та зухвалий вибір для тих, хто хоче виділитися. Поєднуйте жакет із брюками або спідницею, грайте з квітами та аксесуарами, створюючи неповторний образ.
Костюм (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Комбінезон
Варіант, який "не сковує руху" та дозволяє почуватися впевнено.
Модельєр радить обирати моделі з тканин, що струмують, або з цікавими деталями, щоб зробити образ більш святковим
Комбінезони (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Раніше Андре Тан показував, як кожного року змінюється жіноча мода.
Також модельєр називав найтрендовіші поєднання кольорів у 2024 році.