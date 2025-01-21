У сукні трендового кольору: як виглядає молодша донька Дональда Трампа, яка вагітна первістком

Тіффані з'явилася під час одного із заходів перед інавгурацією у світло-коричневій сукні-пальто з великими ґудзиками, а також ременем на талії, яка вже помітно округлилася. Свій лук вона доповнила чорними чобітками з вузькими носками на досить високих підборах.

Тіффані Трамп із чоловіком (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Для вечері напередодні інавгурації Дональда Трампа вона обрала стильну сукню шоколадно-коричневого відтінку від всесвітньо відомого бренду Zuhair Murad.

Асиметричну сукню на одне плече з високою талією вона доповнила напівпрозорою накидкою з такого ж матеріалу. Завершити образ для виходу у світ Тіффані Трамп вирішила розпущеним волоссям, яке уклала в елегантні локони, а також макіяжем з акцентом на очі в техніці "смокі айз".

Також донька Трампа сяяла в розкішному браслеті, сережках і каблучках, прикрашених діамантами.

Тіффані Трамп вагітна (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Хто така Тіффані Трамп

Тіффані - молодша дочка Дональда Трампа і його другої дружини, актриси та моделі Марли Мейплс.

Народилася 13 жовтня 1993 року в Сент-Кларі, штат Каліфорнія. Батьки назвали її на честь ювелірного бренду Tiffany & Co.

У 2014 році випустила музичний сингл Like a Bird. Працювала стажером у журналі Vogue і була моделлю на показі мод Ендрю Воррена під час Тижня моди в Нью-Йорку 2016 року.

До 2016 року вивчала соціологію та урбаністику в Пенсильванському університеті. З 2017 по 2020 рік проходила навчання в Школі права при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Тіффані провела більшу частину свого дитинства в Каліфорнії, оскільки її мати Марла проживала там після розлучення з Дональдом Трампом. Однак, попри це, вона підтримувала близькі стосунки з батьком і його сім'єю, часто бувала присутньою на громадських заходах і виступах.

На відміну від більш відомих членів сім'ї Трамп, як-от його старша донька Іванка, Тіффані меншою мірою брала участь у публічному житті та політичній кар'єрі батька, але все ж таки була помічена під час великих подій, включно з інавгурацією Дональда Трампа у 2017 році.

Дональд Трамп з Меланією і своїми дітьми від різних шлюбів (фото: Getty Images)

Останнім часом Тіффані почала проявляти інтерес до більш публічного життя й іноді з'являється на заходах, пов'язаних із сім'єю і політикою, а також активно веде соціальні мережі, де ділиться особистими моментами та професійними досягненнями.

Весілля та вагітність

У 2018 році на відпочинку в Греції дочка Трампа познайомилася з Майклом Булосом, спадкоємцем нігерійсько-американського мільярдера і бізнесменом, чия сім'я володіє компаніями Boulos Enterprises і SCOA Nigeria в Нігерії.

Весілля Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

2021 року пара оголосила про заручини, а 12 листопада 2022 року Тіффані вийшла заміж.

1 січня 2025 року вона оголосила, що незабаром стане мамою, опублікувавши фото УЗД із майбутнім малюком.

Тіффані Трамп розповіла про вагітність (фото: instagram.com/tiffanytrump)