Стиль ретро і чорно-біла естетика: розкішні образи Іванки Трамп на інавгурації батька

20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація 47-го президента США Дональда Трампа , а потім бал. Під час офіційної церемонії складання присяги увага громадськості була прикута до незвичного образу дружини президента Меланії Трамп , а також старшої доньки Іванки Трамп.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram розповідає, які "луки" вибрала Іванка Трамп, яку по праву вважають іконою стилю.

Перший образ Іванки Трамп на інавгурації Трампа

Інавгураційні заходи почалися з відвідування церкви Святого Іоанна, а продовжилися в Білому домі. Іванка Трамп з'явилася на службі в супроводі свого чоловіка і трьох дітей.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Для такої події донька Трампа вибрала розкішний костюм смарагдового відтінку в стилі ретро.

Вона одягла спідницю-олівець довжини міді та приталений жакет із запахом, асиметричним кроєм і драпіруванням, який вона доповнила тонким ременем на талії. Завершував образ невеликий капелюшок у тон до костюма.

Іванка Трамп на інавгурації Дональда Трампа (фото: instagram.com/ivankatrump)

Також Іванка доповнила лук стильними аксесуарами чорного кольору: елегантними туфлями-човниками на високих шпильках, напівпрозорими колготками та сумкою від Christian Dior, яка названа на честь принцеси Діани - Lady Dior Bag.

Стильний образ Іванки Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Стриманий образ старшої доньки Дональда Трампа підкреслив природний макіяж, а також волосся, зібране в низький пучок на маківці.

Іванка Трамп у смарагдовому костюмі з нотками ретро (фото: instagram.com/ivankatrump)

Другий образ Іванки Трамп

Для інавгураційного балу Liberty Inaugural Ball 43-річна донька президента обрала розкішну білу сукню з квітковими візерунками контрастного кольору від всесвітньо відомого бренду Givenchy. Вбрання як дві краплі води схоже на сукню 1953 року, яка була створена для ролі Одрі Хепберн у фільмі "Сабріна".

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка Трамп одягла білу сукню з корсетом з відкритими плечима і зоною декольте. Верхня спідниця була виконана з білої тканини з вишивкою у вигляді квіткових мотивів, а внизу доповнена чорними шовковими рюшами.

Іванка Трамп у білій сукні з контрастною вишивкою (фото: instagram.com/ivankatrump)

Свій образ Іванка доповнила туфлями-човниками на шпильках, високими рукавичками чорного кольору, розкішним діамантовим кольє і сережками, а також лаконічною зачіскою - волосся вона зібрала в елегантну "мушлю" на маківці.

"Лук" Іванки Трамп на балу (фото: instagram.com/ivankatrump)

Також старша донька Трампа вибрала природний макіяж з акцентом на очах. Їх вона зробила виразнішими за допомогою техніки "смокі айз".

Іванка Трамп у сукні від Givenchy (фото: instagram.com/ivankatrump)