В платье трендового цвета: как выглядит младшая дочь Дональда Трампа, беременная первенцем

Тиффани появилась во время одного из мероприятий перед инаугурацией в светло-коричневом платье-пальто с большими пуговицами, а также ремнем на талии, которая уже заметно округлилась. Свой лук она дополнила черными сапогами с узкими носками на достаточно высоком каблуке.

Тиффани Трамп с мужем (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Для ужина накануне инаугурации Дональда Трампа она выбрала стильное платье шоколадно-коричневого оттенка от всемирно известного бренда Zuhair Murad.

Ассиметричное платье на одно плечо с высокой талией она дополнила полупрозрачной накидкой из такого же материала. Завершить образ для выхода в свет Тиффани Трамп решила распущенными волосами, который уложила в элегантные локоны, а также макияжем с акцентом на глаза в технике "смоки айз".

Также дочь Трампа блистала в роскошном браслете, серьгах и кольцах, украшенных бриллиантами.

Тиффани Трамп беременна (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Кто такая Тиффани Трамп

Тиффани - младшая дочь Дональда Трампа и его второй жены, актрисы и модели Марлы Мэйплс.

Родилась 13 октября 1993 года в Сент-Кларе, штат Калифорния. Родители назвали ее в честь ювелирного бренда Tiffany & Co.

В 2014 году выпустила музыкальный сингл Like a Bird. Работала стажером в журнале Vogue и была моделью на показе мод Эндрю Уоррена во время Недели моды в Нью-Йорке в 2016 году

До 2016 года изучала социологию и урбанистику в Пенсильванском университете. С 2017 по 2020 год проходила обучение в Школе права при Джорджтаунском университете в Вашингтоне.

Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Тиффани провела большую часть своего детства в Калифорнии, так как ее мать Марла проживала там после развода с Дональдом Трампом. Однако, несмотря на это, она поддерживала близкие отношения с отцом и его семьей, часто присутствуя на общественных мероприятиях и выступлениях.

В отличие от более известных членов семьи Трамп, таких как его старшая дочь Иванка, Тиффани в меньшей степени участвовала в публичной жизни и политической карьере отца, но все же была замечена во время крупных событий, включая инаугурацию Дональда Трампа в 2017 году.

Дональд Трамп с Меланией и своими детьми от разных браков (фото: Getty Images)

В последнее время Тиффани начала проявлять интерес к более публичной жизни и иногда появляется на мероприятиях, связанных с семьей и политикой, а также активно ведет социальные сети, где делится личными моментами и профессиональными достижениями.

Свадьба и беременность

В 2018 году на отдыхе в Греции дочь Трампа познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria в Нигерии.

Свадьба Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

В 2021 году пара объявила о помолвке, а 12 ноября 2022 года Тиффани вышла замуж.

1 января 2025 года она объявила, что вскоре станет мамой, опубликовав фото УЗИ с будущим малышом.

Тиффани Трамп рассказала о беременности (фото: instagram.com/tiffanytrump)