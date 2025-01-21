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Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

Вівторок 21 січня 2025 12:55
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Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео) Христина і Григорій Решетніки (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

20 січня у США відбулася інавгурація 47-го президента Дональда Трампа. І поки в мережі обговорюють розкішне вбрання старшої доньки Трампа Іванки, український телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина зробили яскраву пародію на самого Трампа і першу леді Меланію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільну публікацію в Instagram зіркової родини.

Ведучий для жартівливого ролика обрав строгий костюм чорного кольору, який він доповнив білою сорочкою і яскравою краваткою з червоними елементами. Зазначимо, що краватки яскраво-червоного відтінку є фірмовою фішкою Трампа.

Щоб розбавити свій строгий образ він одягнув також бежеву бейсболку. Також Решетнік станцював на відео, повторивши знамениті рухи Дональда Трампа.

Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

Скриншот

Зі свого боку Христина Решетнік приміряла образ першої леді Меланії Трамп. Вона вибрала лаконічну сукню-пальто білого відтінку з поясом на талії. Завершити свій лук дружина телеведучого вирішила окулярами з величезними оправами, які часто носить Меланія Трамп, а також туфлями-човниками.

Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

Скриншот

Христина на відео відтворила привітальні рухи першої леді, а також її поблажливий погляд на чоловіка.

Як відреагували в мережі

Фоловери Решетніків прийшли в захват від смішної пародії на президента США та першу леді:

  • "Боже, не можу, ви й це ваше відео зробили мій день"
  • "Шедевр"
  • "Красунчики"
  • "Так, Оскар у студію!"
  • "Капелюшка не вистачає"
  • "Які ви красиві, вам личить"
  • "Приколісти, я вас обожнюю, ви такі класні"
  • "Дуже правдоподібно"
  • "Капелюх забули".

Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

Скриншот

Нагадаємо, вчора, 20 січня, о 19:00 за київським часом у США розпочалася церемонія інавгурації 47-го президента Дональда Трампа. У своїй промові він пообіцяв, що в Америці почнеться "золотий вік", окреслив головні пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.

Водночас у мережі активно почали обговорювати перший образ дружини Трампа Меланії зі стильним капелюшком. У такий спосіб перша леді начебто хотіла створила навколо себе "безпечну зону", адже ніхто не міг наблизитися до неї надто близько.

Водночас для інавгураційного балу вона обрала розкішну сукню з оголеними плечима білого кольору з чорними акцентами. Примітно, що вбрання в чорно-білій стилістиці було і на старшій доньці Трампа Іванці, з якою, як відомо, у Меланії не надто теплі стосунки.

Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)

Раніше ми розповіли, де зараз друга дружина Дональда Трампа Марла Мейплс, з якою він зрадив свою першу дружину.

Також подивіться, як змінювався стиль Дональда Трампа.

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