Оскар в студію! Решетніки здивували смішною пародією на Дональда Трампа та Меланію (відео)

20 січня у США відбулася інавгурація 47-го президента Дональда Трампа. І поки в мережі обговорюють розкішне вбрання старшої доньки Трампа Іванки , український телеведучий Григорій Решетнік і його дружина Христина зробили яскраву пародію на самого Трампа і першу леді Меланію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спільну публікацію в Instagram зіркової родини.

Ведучий для жартівливого ролика обрав строгий костюм чорного кольору, який він доповнив білою сорочкою і яскравою краваткою з червоними елементами. Зазначимо, що краватки яскраво-червоного відтінку є фірмовою фішкою Трампа.

Щоб розбавити свій строгий образ він одягнув також бежеву бейсболку. Також Решетнік станцював на відео, повторивши знамениті рухи Дональда Трампа.

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Зі свого боку Христина Решетнік приміряла образ першої леді Меланії Трамп. Вона вибрала лаконічну сукню-пальто білого відтінку з поясом на талії. Завершити свій лук дружина телеведучого вирішила окулярами з величезними оправами, які часто носить Меланія Трамп, а також туфлями-човниками.

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Христина на відео відтворила привітальні рухи першої леді, а також її поблажливий погляд на чоловіка.

Як відреагували в мережі

Фоловери Решетніків прийшли в захват від смішної пародії на президента США та першу леді:

"Боже, не можу, ви й це ваше відео зробили мій день"

"Шедевр"

"Красунчики"

"Так, Оскар у студію!"

"Капелюшка не вистачає"

"Які ви красиві, вам личить"

"Приколісти, я вас обожнюю, ви такі класні"

"Дуже правдоподібно"

"Капелюх забули".

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Нагадаємо, вчора, 20 січня, о 19:00 за київським часом у США розпочалася церемонія інавгурації 47-го президента Дональда Трампа. У своїй промові він пообіцяв, що в Америці почнеться "золотий вік", окреслив головні пріоритети своєї адміністрації, але не згадав передвиборчу обіцянку сприяти швидкому завершенню війни в Україні.

Водночас у мережі активно почали обговорювати перший образ дружини Трампа Меланії зі стильним капелюшком. У такий спосіб перша леді начебто хотіла створила навколо себе "безпечну зону", адже ніхто не міг наблизитися до неї надто близько.

Водночас для інавгураційного балу вона обрала розкішну сукню з оголеними плечима білого кольору з чорними акцентами. Примітно, що вбрання в чорно-білій стилістиці було і на старшій доньці Трампа Іванці, з якою, як відомо, у Меланії не надто теплі стосунки.

Дональд і Меланія Трамп (фото: Getty Images)