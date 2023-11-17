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У сукні з екстремальним декольте. Колишня Кличка здивувала фанів сексуальним образом для журналу (фото)

Гейден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)
Автор: Іванна Пашкевич

Екснаречена колишнього боксера Володимира Кличка, американська акторка Гейден Панеттьєрі, спокусливо показала груди у новій фотосесії для глянцю. Відповідними світлинами вона поділилася у своїх соцмережах.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки серіалу "Герої".

Гейден Панеттьєрі блиснула пишними формами

На нових кадрах знаменитість, яка рідно знімається у фотосесіях і з’являється на публіці, позувала у декількох сукнях, одна з яких була з глибоким декольте.

"Було так весело зніматися для обкладинки журналу IRK, який уже вийшов!" - підписала світлини Гейден.

Гейден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Реакція фанів

Прихильники акторки схвалили її яскраві образи та засипали свого кумира позитивними коментарями.

  • Королева, як завжди, виглядає казково
  • Дивовижно! Завжди сяє красою
  • Гайден Панеттьєрі - моя улюблена актриса всіх часів і народів
  • Ми дуже за тобою скучили
  • Ну дуже гаряче

Гейден Панеттьєрі (фото: instagram.com/haydenpanettiere)

Нагадаємо, що Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були разом впродовж семи років.

У 2014-му акторка народила коханому доньку, а у 2018-му вони розійшлися і скасували заручини.

Дівчинка поїхала з батьком до України. Та з початком повномасштабного вторгнення РФ до України Гайден розповіла, що її донька перебуває в іншій країні і їй нічого не загрожує.

Володимир Кличко з колишньою нареченою і донькою (фото: instagram.com/klitschko)

Нещодавно Тіна Кароль показала спектр емоцій на гарячих чорно-білих фото.

Також Мішель Андраде розповіла про зйомки в серіалі Netflix.

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